DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası

KOCAELİ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emiri" olduğu, terör örgütüne eleman temin ettiği, lojistik ve maddi yardımda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık C.E. savunma yaptı.

C.E, etkin pişmanlıktan faydalandığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kısmen kabul ettiğini söyledi.

DEAŞ'ın Kocaeli emiri olduğuna ilişkin iddiayı reddeden sanık C.E, "Kocaeli emiriyim" ifadesini hiçbir yerde kullanmadığını ileri sürdü.

Sanık C.E, "takva mescidi" iddiasına ilişkin, "Takva mescidi, WhatsApp grubunun adıdır. Birbirimizden haber almak için kurduğumuz bir grup. 2 ay önce baskın yapılsaydı ismi 'Garipler' olacaktı." diye konuştu.

Suriye'ye DEAŞ'ın sözde hilafet ilan etmesinin ardından eylül 2014'te buraya gittiğini anlatan C.E, "İslam'daki hilafet olgusu orada var mı, gerçekten İslam devleti mi diye görmek ve teyit etmek için gittim. Kafamda oluşturduğum hilafet algısını görmediğim için 2-3 ay sonra geri döndüm." ifadesini kullandı.

DEAŞ'la olan irtibatına ilişkin bilgi veren C.E, şöyle konuştu:

"Benimle telefondan mesaj yoluyla irtibat kurdular. Numaramı A.P'nin verdiğini düşünüyorum. Benim çevremdeki insanlara yardım etmeye devam etmemi istediler. Benim zaten yardımda bulunduğum aileler vardı. Yardımları sürdürebilmek için tekliflerini kabul ettim. DEAŞ'tan 3 bin 500 dolar ve 6 bin 500 lira olmak üzere iki kere para aldım. Araba almak için 5 bin lira borç istedim, 6 bin 500 lira gönderdiler."

C.E, gruptaki arkadaşlarının DEAŞ'la olan irtibatından haberlerinin olmadığını öne sürdü.

Üzerlerine atılı suçları reddeden tutuklu sanıkların da söz almasıyla savunmalar tamamlandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

- İstenen cezalar

İddianamede, firari sanık örgütün sözde Kocaeli emiri "Ebu Erva" ve "Ebu Bedevi" kod isimli Mehmet S.Ö. ile örgütün Kocaeli sorumluları tutuklu sanıklar "Ebu Musab" kod isimli F.A, "Ebu Urve" kod isimli C.E, "İmran" kod isimli T.K. ve M.Z. hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüphelilerden 43'ü hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, 1 şüpheli hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



