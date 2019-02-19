DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden 7'si ölü bulundu

ENBAR (AA) - Irak'ın batısındaki çöl bölgede terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan 10 sivilden 7'sinin cesedi bulundu. Irak polis teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Enbar vilayetindeki Nuheyib kasabasına bağlı Es-Safavi bölgesinde 10 sivili kaçırmasından sonra Iraklı güçlerin geniş çaplı operasyon başlattığını ifade etti. Duleymi, bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında kasabaya yakın bir yerde, kaçırılan 6 sivilin cesedine ulaşıldığını belirtti. Safavi bölgesinde de örgüt tarafından infaz edilen başka bir sivilin naaşının bulunduğunu aktaran Duleymi, kaçırılan diğer 3 sivilin akibetinin ise henüz bilinmediğini kaydetti. Terör örgütü DEAŞ, dün Nuheyib kasabında 10 sivili bilinmeyen bir yere kaçırmıştı.













Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.