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"DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence:- "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor"

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:36
"DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor"

MÜNİH (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor." dedi

Pence, Almanya'nın Münih kentinde devam eden 55. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki bir oturumda konuştu.

Mike Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:36
  1. ABD Başkanı Mike Pence
  2. deaş

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