DEAŞ'ın elebaşı öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan elebaşı Ebu Sad Erhabi'nin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Hogyani ilçesinde terör örgütüne yönelik hava operasyonunda DEAŞ'ın Afganistan elebaşı Erhabi'nin öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonda ayrıca 10 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, Erhabi'nin Pakistanlı olduğunu belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'ın eski Afganistan elebaşı Abdul Hasib geçen yıl Nangarhar'da düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.