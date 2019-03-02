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DEAŞ’ın celladına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana’da tedavi gördüğü hastanede yakalanan ve terör örgütü DEAŞ’ın celladı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu şahsa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:26
DEAŞ’ın celladına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana’da tedavi gördüğü hastanede yakalanan ve terör örgütü DEAŞ’ın celladı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu şahsa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Alınan bilgiye göre Ahmet İsa, ülkesinde yaşanan iç savaşta terör örgütü DEAŞ saflarına katılıp, Suriye’nin Cerablus-Kobani (Ayn El Arab) bölgesinde emirliğini, ABD’nin en çok aranan teröristler listesinde yer alan ve bir süre önce öldürüldüğü öne sürülen Alman rapçi Denis Cuspert’in (Deso Dogg) yaptığı ve kendilerine; ‘Ketebt ul Eyup El Ensari’ adını veren bir ketibe grubuna katıldı. İsa, ‘Ebu Talha Almani’ kod adını alan Alman rapçinin yaverliğini de üstlendi.


Ayn Elp Arap Bölgesi’nde Esad rejimi ve bir diğer terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye karşı da savaşan Ahmet İsa’nın, YPG’li teröristlerin öldürülüp başlarının kesilmesi olaylarında aktif bir rol aldığı için de örgüt tarafından başına 100 bin dolar ödül konuldu. İsa, her yerde aranırken, 2015 yılında Cerablus’ta DEAŞ’a yönelik hava saldırısında ağır yaralandı ve Münbiç’te özel bir hastanede tedavi altına alındı.


DEAŞ’lı terörist, 2017 yılında da Kilis üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girip, daha sonra ailesinin yaşadığı Adana’ya gelerek, burada Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü. Bir süre önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edilen ve burada sağ ayağı kesilen Ahmet İsa, 20 Eylül 2018 tarihinde hastaneden taburcu edildiği gün, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgusunda DEAŞ saflarına katılıp, Esad ve YPG’ye karşı savaştığını itiraf eden İsa’nın cep telefonunda da yanlarında Kaleşnikof ve Bixi marka uzun namlulu silahlar olan bir grup teröristle aynı odada kalıp, ‘Neşid’ tarzı müzik eşliğinde eğlendiği ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Örgütün sözde bayrağı önünde de görüntülenen İsa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ahmet İsa, 14 Şubat 2109 tarihinde tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemenin verdiği ‘ara karar’ ile salıverildi. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Ancak Ahmet İsa, teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirdi. Bu firar ise, sadece bir gün sürdü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsa’yı merkez ilçe Yüreğir’de saklandığı evde yakaladı. Firari hükümlü, iki haftanın ardından tekrar ceazevine götürüldü.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:26
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