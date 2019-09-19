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Terör örgütü DEAŞ'ın celladı İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren şüpheli, İzmir’de düzenlenen operasyonda yakalandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:33
Terör örgütü DEAŞ'ın celladı İzmir'de yakalandı

Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren, Cellat olarak görev aldıktan sonra yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve halen İzmir’ de bulunan Muhammed Ramadan’ı tespit etti. İzmirTerörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubeleri tarafından yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Muhammed Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin sorgusunun ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kaynak : İHA

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:33
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  • YakinYakin3 dk önce
    Bu n.....suzu idam etmek gerekir bu s....sizler bizim iki askerimizi yakarak sehit etmislerdi ve utanmadan turkiyeye siginabiliyor. Iki ay yatirip serbest birakmamak anasindan dogduguna pisman etmek lazim bu satilmis hainleri

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