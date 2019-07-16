DEAŞ'ın ailesinden ayırdığı küçük Ezidi amcasına kavuştu

HATAY (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Sincar bölgesini işgali sırasında Suriye'ye götürülerek ailesinden koparılan Iraklı Ezidi kökenli 10 yaşındaki Hoker Kolo, Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Irak'tan gelen amcasıyla sınır hattında kavuştu.

DEAŞ'ın Irak'ın Sincar bölgesini işgali sırasında ailesi parçalanan, İdlib'te bir yetimhane görevlisinin evini açtığı Hoker'in yaşadığı dramdan, amcası Hüseyin Omar Kolo'nun Erbil Başkonsolosluğuna müracaatıyla haberdar olan Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Kolo'nun Türkiye'ye gelmesine aracı olan Bakanlık yetkilileri, Suriye'den getirilen küçük Hoker'i, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda amcasına teslim etti.

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, gazetecilere yaptığı konuşmada, Hoker'in uzun bir süre büyük bir trajediye maruz kaldığını söyledi.

Hoker'in ailesinin DEAŞ'ın Sincar'ı işgali sırasında darmadağın olduğunu belirten Cengiz, "Babasının öldüğü ve bütün akrabalarından ayrı kaldığı söyleniyor. Hoker, Suriye'de satıldı ve belli bir süre orada kaldı. Olayın kahramanı amca Hüseyin'in Erbil'deki Başkonsolosluğumuza başvurması sonrasında Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarımız devreye girdi. Amcaya İstanbul üzerinden Hatay'a seyahat imkanı sağlandı ve bugün burada ikisi bir araya geldi." diye konuştu.

Hoker'in amcasını ilk gördüğünde şoke olduğunu anlatan Cengiz, "Yarın yeni ve mutlu bir sayfa açılmış olacak. Amca ve yeğenini yarın yolcu edeceğiz." dedi.

- "Türk yetkilileri yeğenimi bana teslim ettiler"

Amca Kolo ise yaşanan sürecin 2014 yılında başladığını anlattı.

O yıllarda Sincar'a giren DEAŞ'ın yeğeni ve yengesiyle 14 kişiyi gözaltına aldığını ifade eden Kolo, şöyle devam etti:

"Telafer bölgesine götürüp onları yaklaşık 2 ay orada tuttular. Sonra Rakka'ya götürdüler. Aileyi birbirinden ayırdılar. 2 sene annesiyle yeğenim birlikte kalmışlar, 2 sene sonra da çocuğu annesinden ayırmışlar. Biz de çocuğun akıbetinden haber alamaz olduk. Daha sonra çocuğa Suriyeli bir vatandaşın sahip çıktığını öğrendik. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğuna giderek durumu anlattık. Uçak biletim temin edildi. Ertesi gün Erbil'den direkt İstanbul'a uçup oradan da Hatay'a geldim. Hatay'da da Türk yetkilileri yeğenimi bana teslim ettiler. Türkiye'nin bu girişimi için ne kadar teşekkür etsem azdır."

Küçük Hoker, yarın amcasıyla ülkesi Irak'a gönderilecek.