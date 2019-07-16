0553 313 94 23

DEAŞ'ın ailesinden ayırdığı küçük Ezidi amcasına kavuştu

Terör örgütü DEAŞ'ın ailesinden kopardığı Iraklı Ezidi kökenli 10 yaşındaki Hoker, Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Irak'tan gelen amcasına teslim edildi- Amca Hüseyin Omar Kolo:- "Türk yetkilileri yeğenimi bana teslim ettiler. Türkiye'nin bu girişimi için ne kadar teşekkür etsem azdır"

16 Temmuz 2019 Salı 21:39
DEAŞ'ın ailesinden ayırdığı küçük Ezidi amcasına kavuştu

HATAY (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Sincar bölgesini işgali sırasında Suriye'ye götürülerek ailesinden koparılan Iraklı Ezidi kökenli 10 yaşındaki Hoker Kolo, Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Irak'tan gelen amcasıyla sınır hattında kavuştu.

DEAŞ'ın Irak'ın Sincar bölgesini işgali sırasında ailesi parçalanan, İdlib'te bir yetimhane görevlisinin evini açtığı Hoker'in yaşadığı dramdan, amcası Hüseyin Omar Kolo'nun Erbil Başkonsolosluğuna müracaatıyla haberdar olan Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Kolo'nun Türkiye'ye gelmesine aracı olan Bakanlık yetkilileri, Suriye'den getirilen küçük Hoker'i, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda amcasına teslim etti.

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, gazetecilere yaptığı konuşmada, Hoker'in uzun bir süre büyük bir trajediye maruz kaldığını söyledi.

Hoker'in ailesinin DEAŞ'ın Sincar'ı işgali sırasında darmadağın olduğunu belirten Cengiz, "Babasının öldüğü ve bütün akrabalarından ayrı kaldığı söyleniyor. Hoker, Suriye'de satıldı ve belli bir süre orada kaldı. Olayın kahramanı amca Hüseyin'in Erbil'deki Başkonsolosluğumuza başvurması sonrasında Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili diğer kurumlarımız devreye girdi. Amcaya İstanbul üzerinden Hatay'a seyahat imkanı sağlandı ve bugün burada ikisi bir araya geldi." diye konuştu.

Hoker'in amcasını ilk gördüğünde şoke olduğunu anlatan Cengiz, "Yarın yeni ve mutlu bir sayfa açılmış olacak. Amca ve yeğenini yarın yolcu edeceğiz." dedi.

- "Türk yetkilileri yeğenimi bana teslim ettiler"

Amca Kolo ise yaşanan sürecin 2014 yılında başladığını anlattı.

O yıllarda Sincar'a giren DEAŞ'ın yeğeni ve yengesiyle 14 kişiyi gözaltına aldığını ifade eden Kolo, şöyle devam etti:

"Telafer bölgesine götürüp onları yaklaşık 2 ay orada tuttular. Sonra Rakka'ya götürdüler. Aileyi birbirinden ayırdılar. 2 sene annesiyle yeğenim birlikte kalmışlar, 2 sene sonra da çocuğu annesinden ayırmışlar. Biz de çocuğun akıbetinden haber alamaz olduk. Daha sonra çocuğa Suriyeli bir vatandaşın sahip çıktığını öğrendik. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğuna giderek durumu anlattık. Uçak biletim temin edildi. Ertesi gün Erbil'den direkt İstanbul'a uçup oradan da Hatay'a geldim. Hatay'da da Türk yetkilileri yeğenimi bana teslim ettiler. Türkiye'nin bu girişimi için ne kadar teşekkür etsem azdır."

Küçük Hoker, yarın amcasıyla ülkesi Irak'a gönderilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:39
  1. deaş
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Ezidi çocuk
  4. Hatay
  5. Suriye
  6. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mete Yarar: “Bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin sonrası iç savaştır"
    1. Mete Yarar: “Bu dönemi doğru..
    2. Adana Demirspor’a İrlandalı forvet
    3. Fas'ta Fransızca eğitim öngören..
    4. Halil Dervişoğlu açıklaması:..
    5. Kamerun'da Seedorf dönemi bitti
    6. Halıdaki lekeler nasıl çıkar? Halı..
    7. Çavuşoğlu'ndan AB Komisyonu Başkanı..
    8. Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü
    9. DEAŞ'ın ailesinden ayırdığı küçük..
    10. Kötü Çocuk filmi oyuncuları kimler?..
    11. 15 Temmuz hain darbe girişimini öven..
    12. ABD Başkanı Trump: “Başkan Erdoğan ile..
    13. ’İzne çıkıyorsunuz’ dediler, fabrikayı..
    14. 34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle..
    15. YÖK Başkanı Saraç: “Ahlat, Türk tarihi..
    16. GÜNCELLEME - Trump'tan Türkiye ve F-35..
    17. Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit..
    18. Müzede kayıt altına alınmayan tarihi..
    19. Yeni bir kriz patlak verebilir! ABD'ye..
    20. Türkiye ile Malezya'dan otomotiv ve..
    21. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    22. "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik..
    23. Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
    24. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    25. İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    26. Irak Başbakanı'ndan IKBY ile..
    27. Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk..
    28. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    29. Köprü alev alev yandı
    30. AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu