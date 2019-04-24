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Sri Lanka’da yine kirli tezgâh! DEAŞ’a yaptırıp İslamı hedef aldılar

Güney Asya ülkesinde geçtiğimiz pazar meydana gelen terör olaylarını İslam’a mal etme çabaları sürerken ABD’nin maşası olan DEAŞ saldırıyı üstlendi. Sri Lanka Savunma Bakanı Wijewardene ise, olayın Yeni Zelanda’daki cami saldırılarına bir misilleme olduğunu savunarak suçu ülkedeki iki İslami örgüte attı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:34
Sri Lanka’da yine kirli tezgâh! DEAŞ’a yaptırıp İslamı hedef aldılar

 Yakup Sarıçiçek 

Dünyadaki şer odakları Müslümanları hedefe koyup, saldırı bahanesi oluşturmak için yine işbaşında...

Güney Asya’da küçük bir ada ülkesi olan Sri Lanka’da istihbaratın pazar sabahı yaşanan terör saldırılarından 10 gün önce “Kiliselere saldırı olacak” ihbarı mektubunu hasır altı eden Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın içinde bulunduğu kirli oyun, İslam işin içine katılarak sürüdürülüyor. Amerika’nın kurup çıkarları için maşa olarak kullandığı DEAŞ terör örgütü, Sri Lanka’daki saldırıları kendisinin yaptığını duyururken, ülkenin savunma bakanı Müslümanları töhmet altında bırakmaya devam etti. Sirisena’ya ihbarı neden hükümetten sakladığı hesabını soramayan Sri Lanka Savunma Bakanı Dinendra Ruwan Wijewardene, ülkesinde yaşanan saldırıların Yeni Zelanda’daki cami saldırılarına karşılık bir misilleme olduğunu iddia etti.

DEAŞ’ı ağzına almadı

Mecliste düzenlenen oturumda ilk bulguları paylaşan Wijewardene, ‘saldırının Yeni Zelanda’nın intikamını almak üzere planlandığını’ düşündüklerini ileri sürdü. Wijewardene, saldırının iki yerel örgüt tarafından gerçekleştirildiğini de belirterek “Saldırı Ulusal Tevhid Cemaati (NTJ) ile JMI tarafından yapıldı” iddiasında bulundu.

Bakan JMI ile ‘Jammiyathul Millathu Ibrahim’ adlı örgütü işaret etti. NTJ ile, ‘Cemaat-ül Mücahidin’ ile bağlantılarının araştırıldığı da belirtildi.

Ancak bu grubun, Bangladeş’te terör örgütü olarak kabul edilen ve aynı adı taşıyan grupla bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor.

DEAŞ’ı ağzına bile almayan bakan,  yerel örgütlerin uluslararası destek olmadan saldırıları düzenleyemeyeceğini de savundu. Ancak büyük güçlerin organizasyonunda bu denli geniş saldırıların yapılabileceğini belirten Wijewardene, kendisiyle de çelişti.

Yazarımız Varol: İddia yalan

Gazetemizin yazarlarından Ahmet Varol da, Sri Lankalı bakanın açıklamalarının mesnetsiz iddialar olduğunu belirterek “Ülkede bugüne kadar Müslümanlar en küçük bir saldırı olayıyla gündeme gelmedi. Hindu ve Hıristiyan Tamil azınlığın hakları için mücadele eden Tamil militanları ülkede geçmişte birçok saldırı yaptı. Şimdi hükümetin Tamil yerine İslami bir örgütü suçlaması tamamen hedef göstermedir. Çünkü Müslümanlar böyle bir saldırıdan yarar değil zarar görür. Dış güçlerinden eliyle yapılan saldırı İslam’a maledilerek Müslümanlar hedef yapılmak isteniyor” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:34
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  8. EAŞ terör örgütü
  9. Sri Lanka Savunma Bakanı Dinendra Ruwan Wijewardene
  10. Yeni Zelanda
  11. Ulusal Tevhid Cemaati (NTJ)
  12. Jammiyathul Millathu Ibrahim
  13. Cemaat-ül Mücahidin
  14. Bangladeş
  15. DEAŞ
  16. Ahmet Varol
  17. Tamil militanları

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