DEAŞ'a para topluyorlardı! Yakalandılar

Bağdat hükümetine bağlı özel kuvvetler, birçok kişiyi Bağdat ve Erbil'de IŞİD adına para topladıkları gerekçesiyle tutukladı.

Bölgedeki ABD misyonunun ifadesine göre ABD destekli hükümet güçleri, 7-9 Ekim arasında toplam 10 kişiyi tutukladı.

ABD ortak özel operasyon gücü komutanı Tümgeneral Patrick Roberson "tutuklamalar DEAŞ'ın sivilleri tehdit ve terörize etme kapasitesine büyük bir darbe vuracak" ifadesini kullandı.

Irak'ta Bağdat hükümetinin askeri olarak çöküşüyle DEAŞ, ülkenin birçok bölgesini kontrol altına almıştı. Bunun ardından ABD'nin başı çektiği koalisyon, başta İran destekli Şii milisler de olmak üzere yerel güçlerle birlikte DEAŞ'ın ele geçirdiği bölgeleri tekrar ele geçirmişti.

DEAŞ yapıları halen çökertilmiş değil

2017 yılının sonlarında DEAŞ'ın tamamen etkisiz hale getirildiği açıklanmış, bölgede DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda binlerce sivil de öldürülmüştü. Musul ve Felluce gibi birçok şehirde yaygın insan hakları ihlalleri yaşanmıştı.

Zamanla "yeraltına çekilen" DEAŞ, Irak'ta Bağdat hükümetine bağlı güçleri hedef almayı sürdürüyor. DEAŞ'a bağlı hücrelerin düzenlediği saldırılar önlenebilmiş değil.

Kaynak: Mepa News