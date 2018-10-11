0553 313 94 23

DEAŞ'a para topluyorlardı! Yakalandılar

Irak'ta Bağdat hükümetine bağlı özel kuvvetlerin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'a para topladıkları belirlenen birçok kişi gözaltına alındı.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:04
DEAŞ'a para topluyorlardı! Yakalandılar

Bağdat hükümetine bağlı özel kuvvetler, birçok kişiyi Bağdat ve Erbil'de IŞİD adına para topladıkları gerekçesiyle tutukladı.

Bölgedeki ABD misyonunun ifadesine göre ABD destekli hükümet güçleri, 7-9 Ekim arasında toplam 10 kişiyi tutukladı.

ABD ortak özel operasyon gücü komutanı Tümgeneral Patrick Roberson "tutuklamalar DEAŞ'ın sivilleri tehdit ve terörize etme kapasitesine büyük bir darbe vuracak" ifadesini kullandı.

Irak'ta Bağdat hükümetinin askeri olarak çöküşüyle DEAŞ, ülkenin birçok bölgesini kontrol altına almıştı. Bunun ardından ABD'nin başı çektiği koalisyon, başta İran destekli Şii milisler de olmak üzere yerel güçlerle birlikte DEAŞ'ın ele geçirdiği bölgeleri tekrar ele geçirmişti.

DEAŞ yapıları halen çökertilmiş değil

2017 yılının sonlarında DEAŞ'ın tamamen etkisiz hale getirildiği açıklanmış, bölgede DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda binlerce sivil de öldürülmüştü. Musul ve Felluce gibi birçok şehirde yaygın insan hakları ihlalleri yaşanmıştı.

Zamanla "yeraltına çekilen" DEAŞ, Irak'ta Bağdat hükümetine bağlı güçleri hedef almayı sürdürüyor. DEAŞ'a bağlı hücrelerin düzenlediği saldırılar önlenebilmiş değil.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:04
  1. DEAŞ
  2. Irak
  3. Bağdat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnetin sağlık hikmeti
    1. Sünnetin sağlık hikmeti
    2. DEAŞ'a para topluyorlardı! Yakalandılar
    3. Alkolün bilinmedik zararları
    4. Diyarbakır'da kan donduran cinayet!..
    5. Türk polisinin taktiğini duyan..
    6. ABD’den terör örgütü PKK’ya zırhlı..
    7. Üçüncü Havalimanı biletleri satışa..
    8. Dekorasyon ciddi bir konu
    9. Türk teknik adam konuştu: Fenerbahçe...
    10. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    11. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    12. Teknesiyle denize açıldı, 8 bin..
    13. Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı..
    14. Kızıltepe'deki Kültür Sokağı'nda..
    15. Emzirmek hayati bir sağlık tedbiri
    16. "Suudi Arabistan Başkonsolosu..
    17. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    18. Sinop'ta denizden çıkanlar şoke etti
    19. Erdoğan ve Yıldırım Vietnam Ulusal..
    20. DEAŞ'a büyük darbe! Türkiye..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!