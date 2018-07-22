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DEAŞ'a büyük darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Irak'ın, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu 15 DEAŞ'lının öldüğü açıklandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 21:34
DEAŞ'a büyük darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Irak'a ait savaş uçaklarının, ülkenin doğusundaki Diyala kentinde düzenlediği hava saldırısında 15 DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirildi.

Diyala polis gücünde görevli yüzbaşı Habib eş-Şemmeri yaptığı açıklamada, bir grup teröristin bölgede saldırı düzenleyeceğine ilişkin alınan istihbarata dayanarak hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

UYUYAN HÜCRELER SALDIRI DÜZENLİYOR

Şemmeri, ''Irak Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Diyala kentinin kuzeydoğusunda düzenlediği hava saldırısında 15 DEAŞ militanı öldürüldü.'' dedi.

Yüzbaşı Şemmeri, hava saldırısında ayrıca DEAŞ militanlarına ait 3 aracın da imha edildiğini dile getirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 21:34
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