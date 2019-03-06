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DEAŞ şüphelisi 4 kişi adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:04
DEAŞ şüphelisi 4 kişi adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

20 şahsın ise sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:04
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