DEAŞ sanıklarına hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık iki yıl önce 150 kilogram patlayıcıyla hazırlanmış 24 "canlı bomba bel kuşağı", 14 kilogram TNT patlayıcı ve bomba düzeneğinde kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirilmesine ilişkin davada yargılanan 3 sanık, 2 yıl 1 ay ile 23 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Alıcı ve Ahmet Şahin ile avukatları katıldı. Sanık Murat Dayan ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Sanık Dayan, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Gizli tanığın söyledikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Suçluymuşum gibi algı oluşturularak karşınıza çıkarıldım." dedi.

Sanıklar Alıcı ve Şahin ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, suçsuz olduklarını savundular.

Duruşma savcısı, sanık Murat Dayan'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den Türkiye'ye getirdiği silah ve patlayıcının naklinde görev aldığını, diğer sanıkların da ona yardım ettiğini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Dayan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak", "ateşli silahlar ile bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından 23 yıl 4 ay ve 28 bin 320 bin lira para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Alıcı'ya "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 25 bin lira para cezası veren heyet, sanık Şahin için de "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

Gaziantep'te 29 Ocak 2017'de sanık Murat Dayan'ın yer göstermesi sonucu, toprağa gömülü halde, 150 kilogram patlayıcı maddelerle irtibatlandırılmış, metalle güçlendirilmiş 24 canlı bomba bel kuşağı ve 14 kilogram TNT patlayıcı ile patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.