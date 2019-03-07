DEAŞ saldırısında ölen Türkmenler toprağa verildi

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Musul kentinde dün terör örgütü DEAŞ'ın Türkmen gücü Haşdi Şabi'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 6 Türkmen için cenaze töreni düzenlendi.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Salahaddin ilinin Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine Irak Türkmen Cephesi (ITC) yetkilileri, ölenlerin yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.

Törenin ardından cenazeler Tuzhurmatu'daki Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA muhabirine konuşan ITC Sözcüsü Ali Mehdi, ''Saldırının yapıldığı yer ile ilgili hükümetin istihbarat eksikliği vardı.'' dedi.

Kerkük ile Musul arasındaki bölgede yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda ciddi anlamda güvenlik boşluğu olduğunu ifade eden ve hükümeti gereken güvenlik önlemlerini almamakla suçlayan Mehdi, DEAŞ'ın bu güzergahtan Türkmen gücünün geçeceği bilgisine daha önceden ulaşmış olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

- "Türkmenler Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmalarının faturasını ödüyor"

ITC Salahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu da "Fidan gibi 6 Türkmen gencini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkmenler Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmalarının faturasını ödüyor.'' dedi.

Irak'ın bölünmesine karşı çıkan ve bu konuda en net tavrı koyan unsur olan Türkmenlerin, siyasi baskı ve terör saldırılarına maruz kaldığını dile getiren Muhtaroğlu, "Tüm bu saldırı ve engellere rağmen Türkmenler kendi varlıklarını korumakta kararlıdır." diye konuştu.

- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan kınama



Öte yandan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ise saldırıyı kınadı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Korkaklar bu gece de iş başındaydı. Mahmur yakınlarında kurulan korkak pusunun sonucunda şehit olan Türkmen Haşdi Şabi mensuplarına Allah'tan rahmet, çok sayıdaki yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, cesurların kötülüğe karşı verdiği mücadelede Irak'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında, dün, terör örgütü DEAŞ tarafından Türkmen gücü Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı. Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen gücü mensuplarının Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya uğradıkları belirtilmişti.



