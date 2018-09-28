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DEAŞ saldırı hazırlığındaydı! Son anda önlendi

Terör örgütü DEAŞ'ın Hollanda'nın Arnheim kentinde düzenleyeceği iddia edilen saldırı son anda önlendi. Hollanda polisi olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

28 Eylül 2018 Cuma 00:58
DEAŞ saldırı hazırlığındaydı! Son anda önlendi

Hollanda polisinin Arnheim kentinde büyük bir terör saldırısının son anda engellediği, 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hollanda polisinin ülkenin doğusunda bulunan Arnheim kentinde gerçektirilmesi planlanan büyük bir terör saldırısını son anda engellediği öğrenildi. Terörle mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 7 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı. Zanlıların 21- 34 yaşları arasında olduğu belirtilirken grup liderinin 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'a katılma sebebiyle gözaltına alınmış Irak kökenli bir kişi olduğu kaydedildi.

Zanlıların saldırı için AK-47 otomatik silah ve patlayıcı temin etmek üzereyken gözaltına alındığı belirtildi. Tutuklanan 7 zanlıdan 3'ünün Arnhem, 2'si Rotterdam, 1'i Huissen ve Vlaardingen kentinde ikamet ettikleri öğrenildi. Zanlıların tutuklandıkları anda 5 adet silah üzerinde bulunduğu aktarıldı. -

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 00:58
  1. DEAŞ
  2. Hollanda

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