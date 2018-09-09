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DEAŞ petrol hattına saldırdı! Yaralılar var

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ, atıl durumdaki bir petrol hattına saldırdı. Meydana gelen olayda iki itfaiye işçisi yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 14:59
DEAŞ petrol hattına saldırdı! Yaralılar var

Terör örgütü DEAŞ, ülkenin güneyindeki gösteriler ve hükümet kurma çalışmalarıyla meşgul olan Irak'ın Kerkük kentinde atıl durumdaki bir petrol boru hattına sabotaj düzenledi, iki itfaiye görevlisi yaralandı. 

Irak'taki yerel medya haberlerine göre, Kerkük'ün Dibis ilçesinde atıl durumdaki ham petrol boru hattına daha önce teröristlerce yerleştirilen bombalar uzaktan kumandayla patlatıldı. 

Patlama sonrası olay bölgesine gelen itfaiyecilerin, yangını söndürmek isterken ikinci bir patlama daha meydana geldi ve iki görevli yaralandı. Yaralı itfaiyeciler ambulanslarla Kerkük'teki hastaneye kaldırıldı. 

Dibis ilçesi, Kerkük'ün batısında yer alıp, 55 kilometre mesafededir. 

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Aralık 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de, güvenlik güçleri tarafından ölüm üçgeni olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasında örgütün uyuyan hücreleri özellikle gece saatlerinde eylemlerine devam ediyor. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:59
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