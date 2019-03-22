DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede Kayseri polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye ve Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlının yakalanması için 3 gün önce sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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