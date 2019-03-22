0553 313 94 23

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede

Kayseri polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

22 Mart 2019 Cuma 14:24
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede

Kayseri polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye ve Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 zanlının yakalanması için 3 gün önce sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edremit’te ‘Gençler Futbol Turnuvası’ sona erdi
    1. Edremit’te ‘Gençler Futbol Turnuvası’..
    2. ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı
    3. Bozkurt ve Bakıcı, Deryalaklılar..
    4. Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar..
    5. 7 hanelik köyde 14 kişi kaldı
    6. Beyazıt’taki otobüs kazasının şoförü..
    7. TCMB: "Finansal piyasalarda yaşanan..
    8. 1 Nisan öncesi kritik 'kış lastiği'..
    9. Muhittin Ataman: Batı, doğrudan..
    10. Binali Yıldırım, “İmamoğlu’nun..
    11. Avrupa otomotiv pazarı Şubat’ta azaldı
    12. Kayıp kahveci cinayete kurban gitmiş
    13. TOGEM-DER "Cemre Çarşısı" etkinliği
    14. Tepeyi park yapmak için çalışıyorlar
    15. Bitlis’te ‘Yerli ve Milli Gençlik’..
    16. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde..
    17. AK Parti'nin Konya Mitingi
    18. Mahkemede büyük küstahlık! Şerefsiz,..
    19. FETÖ'nün suikast timine verilen ceza..
    20. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde