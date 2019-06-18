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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda "örgüt faaliyeti" yürüttüğü ileri sürülerek gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

18 Haziran 2019 Salı 13:54
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda "örgüt faaliyeti" yürüttüğü ileri sürülerek gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda 12 Haziran günü özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi. 250 polisin katıldığı 20 adrese tek tek girildi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu öne sürülen 19 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların terör örgütü adına faaliyette bulundukları, sohbetlerdüzenleyerek, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cumhuriyet rejimi ve laiklik aleyhine çalışmalar yürüttükleri ileri sürüldü. Zanlılar, 7 gün boyunca adliyede sorgulandıktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar, adli tıp birimine alınırken ve çıkarken basın mensuplarına çekim yaptıkları için tepki gösterdi.


13 zanlı daha sonra adliyeye sevk edilirken, diğer 6 zanlı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:54
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