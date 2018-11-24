THY- Euroleague
0553 313 94 23

DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Çobanbey'de, terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayının infilak etmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:37
DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor

AZEZ (AA) - Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey'in doğusundaki Tel hava köyünde, mayının patlaması sonucu 5 çocuk öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çocuklar yerleşim yeri çevresinde oynadıkları sırada mayın infilak etti.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Kuzey Halep'te, örgütün döşediği mayınları tespit ve imha çalışmaları sürüyor.

Özellikle Türkiye sınırındaki Çobanbey ilçesi ve çevresi ile Bab ve Kabasin çevresinde yoğunlaşan mayınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından imha ediliyor.

Tespit ve imha çalışmalarına rağmen, bölgede zaman zaman tarla ve bahçe işleri sırasında ve çocukların oyun oynadığı kırsal alanlarda ölümle sonuçlanan vakalar yaşanıyor.

Kilis'in Elbeyli ilçesi karşısında yer alan Çobanbey, TSK ve ÖSO tarafından 18 Ağustos 2016'da DEAŞ'tan temizlenmişti.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgede, Türkiye tarafından kurulan yerel meclis, sivillere hizmet ederken, güvenliği yerel Suriyeli polisler sağlıyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:37
  1. DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmenler müziği sokağa taşıdı
    1. Öğretmenler müziği sokağa taşıdı
    2. Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye..
    3. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    4. Maçın ardından
    5. DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor
    6. AK Parti'den kadına şiddete karşı..
    7. Bir kulaksız çocuğun dramı..
    8. AK Parti Nevşehir Belediye başkan..
    9. Vücut neden ödem tutuyor?
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. ABD'de tehlike çanları çalıyor! Yüz..
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    14. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in..
    17. Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme..
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. Otomobil sitenin otoparkına düştü: 2..
    20. AK Parti belediye başkan adayları son..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!