DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor

AZEZ (AA) - Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Çobanbey'in doğusundaki Tel hava köyünde, mayının patlaması sonucu 5 çocuk öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çocuklar yerleşim yeri çevresinde oynadıkları sırada mayın infilak etti.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Kuzey Halep'te, örgütün döşediği mayınları tespit ve imha çalışmaları sürüyor.

Özellikle Türkiye sınırındaki Çobanbey ilçesi ve çevresi ile Bab ve Kabasin çevresinde yoğunlaşan mayınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından imha ediliyor.



Tespit ve imha çalışmalarına rağmen, bölgede zaman zaman tarla ve bahçe işleri sırasında ve çocukların oyun oynadığı kırsal alanlarda ölümle sonuçlanan vakalar yaşanıyor.

Kilis'in Elbeyli ilçesi karşısında yer alan Çobanbey, TSK ve ÖSO tarafından 18 Ağustos 2016'da DEAŞ'tan temizlenmişti.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgede, Türkiye tarafından kurulan yerel meclis, sivillere hizmet ederken, güvenliği yerel Suriyeli polisler sağlıyor.