DEAŞ Libya'da petrol tesisine saldırdı

TRABLUS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Libya'nın güneydoğusundaki Zuveytina petrol tesisine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü. Libya basınında yer alan habere göre, DEAŞ militanları, Zille kentinde yer alan Zuveytina petrol tesisinin girişine saldırı düzenledi. Saldırının ardından çıkan çatışma sonucu 2 güvenlik görevlisinin ve 3 militanın öldüğü belirtildi. Çatışma sırasında 4 güvenlik görevlisinin ise kaçırıldığı aktarıldı. Saldırının, terör örgütü DEAŞ mensuplarının, General Halife Hafter güçlerini tehdit ettiği videonun yayınlanmasından iki gün sonra gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.