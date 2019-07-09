DEAŞ Libya'da petrol tesisine saldırdı

DEAŞ Libya'da petrol tesisine saldırdı09 Temmuz 2019 Salı 23:00
TRABLUS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Libya'nın güneydoğusundaki Zuveytina petrol tesisine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.
Libya basınında yer alan habere göre, DEAŞ militanları, Zille kentinde yer alan Zuveytina petrol tesisinin girişine saldırı düzenledi.
Saldırının ardından çıkan çatışma sonucu 2 güvenlik görevlisinin ve 3 militanın öldüğü belirtildi. Çatışma sırasında 4 güvenlik görevlisinin ise kaçırıldığı aktarıldı.
Saldırının, terör örgütü DEAŞ mensuplarının, General Halife Hafter güçlerini tehdit ettiği videonun yayınlanmasından iki gün sonra gerçekleştirilmesi dikkati çekti.
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