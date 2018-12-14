THY- Euroleague
0553 313 94 23

DEAŞ karşıtı koalisyonunun hava saldırılarının kasım bilançosu yaklaşık 60 sivil

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonunun Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlediği hava saldırılarınında kasım ayında en az 57 sivil yaşamını yitirdi

14 Aralık 2018 Cuma 05:30
DEAŞ karşıtı koalisyonunun hava saldırılarının kasım bilançosu yaklaşık 60 sivil

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonunun Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlediği hava saldırılarınında kasım ayında en az 57 sivil hayatını kaybetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne her ay sunduğu aylık raporuna göre, koalisyonun hava saldırıları geçen ay en az 57 sivilin hayatına mal oldu.

Deyrizor'a bağlı Hacin ilçesinde 3 Kasım'da bir evi hedef alan hava saldırısında en az 9 kişi, 4 Kasım'da kentin doğusundaki Şafah köyünde ise 3 çocuk hayatını kaybetti.

- Daha önce yerinden edilen 18 kişilik bir aile hava saldırılarında yok oldu

Hacin'de 8 Kasım'da Iraklı mülteciler olduğu düşünülen en az 10 sivil, 10 Kasım'da ise 4'ü çocuk biri kadın 7 sivil koalisyonun hava saldırılarının kurbanı oldu.

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Elbu Kemal bölgesinde ise ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında daha önce yoğun bombardıman nedeniyle yerinden edilmiş 18 kişilik bir aile yok olurken, 29 Kasım'da Şafah köyünde bir hastaneyi vuran hava saldırıları aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 sivilin ölümüne neden oldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle hareket eden terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ'lı teröristler arasında Deyrizor'daki şiddetli çatışmalar ve hava saldırıları sürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor. Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.




Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 05:30
  1. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon
  2. Deyrizor
  3. hava saldırıları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DEAŞ karşıtı koalisyonunun hava saldırılarının kasım bilançosu yaklaşık 60 sivil
    1. DEAŞ karşıtı koalisyonunun hava..
    2. "Trump'ın göreve başlama töreni..
    3. Abbas, Mısır istihbarat heyetiyle..
    4. BMGK, Suriye'ye sınır ötesi yardımlara..
    5. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    6. Arjantin'den Türkiye'ye taziye mesajı
    7. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi..
    9. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. Atama kararları Resmi Gazete'de
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    13. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu..
    14. AB'den İngiltere'ye "ne istediğini..
    15. Ahmet Çakar'dan Beşiktaş'a gönderme:..
    16. Dicle Barajı'nın kapağı koptu: Nehre..
    17. İşte Ersun Yanal'ın yardımcıları!..
    18. Fenerbahçe'yi şoke eden sakatlık! Genç..
    19. AB Brexit'te "yeniden müzakereye"..
    20. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk
    Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk