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DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bazı üyelerinden ortak Suriye açıklaması

ABD ile DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bazı üyeleri, Suriye'deki savaşa askeri bir çözüm olmadığını vurgulayarak, BM üzerinden siyasi çözüm çabalarına destek vereceklerini bildirdi

07 Şubat 2019 Perşembe 00:14
DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bazı üyelerinden ortak Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD ile DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bazı üyeleri, Suriye'deki savaşa askeri bir çözüm olmadığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden siyasi çözüm çabalarına destek vereceklerini açıkladı.

ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Washington'da düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Suriye'deki savaşın askeri bir çözümünün olmadığına işaret edilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 numaralı kararı ve diplomasi ve uluslararası kararlar doğrultusunda BM çabalarına destek verileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ya da askeri bir çözüm aramak isteyenlerin yalnızca bölgedeki gerilimi tırmandıracağı ve çatışma riskini artıracağına en güçlü şekilde inanıyoruz. Çabalarımızı devam ettirmeye ve BMGK'nin 2254 numaralı kararıyla tutarlı bir siyasi çözüm bulma konusunda kararlıyız."

Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in çabalarına da destek verildiği kaydedilen açıklamada, Suriye'deki tüm taraflara savaşı bitirme çağrısı yapıldı.

Öte yandan, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un 79 ülke temsilcisi toplantıların ardından aile fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 00:14
  1. ABD
  2. DEAŞ karşıtı koalisyon
  3. Suriye

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