DEAŞ karşıtı koalisyon uçağı düştü

Irak'ta Koalisyon güçlerindne yapılan yazılı açıklamada, "terörle mücadele operasyonları kapsamında görev yapan uçağın" dün gece düşmesi sonucu koalisyon güçlerinden bir askerin öldüğü, olayda yaralananların da olduğu belirtildi.

Uçağın düşman ateşiyle düştüğü yönünde göstergeler bulunmadığı ifade edilen açıklamada, olayın ardından koalisyon güçlerinin yaralı askerlere hemen müdahale ettiği, 3'ünün, daha iyi bir tedavi için tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, uçağın tipi, askerlerin uyruğu ve sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan dün yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece Irak'ta kalacağını söylemişti.