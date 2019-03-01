"DEAŞ Irak'ta varlık göstermeye devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta varlık göstermeye devam ettiğini ve köklü çözüm bulunmaması halinde yeni bir örgütün doğacağını belirtti.

Barzani, "Güvenlik Sorunlarının Çözüm Haritası ve Orta Doğu'da Egemenlik" adıyla düzenlenen 1. Erbil Forumu'nda okunmak üzere gönderdiği yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığı, hareket alanları ve muhtemel güvenlik tehlikelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ'a bir "komplo senaryosu veya teröristlerin dışarıdan Irak'a geldikleri gözüyle bakılırsa" herhangi bir çözüme ulaşılamayacağını vurgulayan Barzani, "Maalesef daha kötü bir duruma doğru gidebiliriz. DEAŞ'ın, şu anda Diyala, Kerkük, Salahaddin, Enbar ve Musul'dan Suriye'ye kadar uzanan stratejik hat üzerinde hareketliliği devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Barzani, geceleri, güvenlik güçleri ve sivil yerleşim alanlarına terörist saldırılar düzenlendiğini ifade ederek, bu saldırıları gerçekleştirenlerin hemen hepsinin Iraklı olduğunu, dolayısıyla terör örgütü DEAŞ'ın varlığının sürdüğünü aktardı.

Böylesi bir dönemde DEAŞ varlığı sona erse de kalıntıları üzerinde yeni bir örgütün doğacağı uyarısında bulunan Başbakan Barzani şöyle devam etti:

"Bu konu üzerinde durup köklü bir çözüm yaratmamız lazım. Terör için en uygun zemin; yıkım ve temel hizmetlerin yokluğudur. Bu yüzden ivedi bir şekilde yeniden imara da başlanmalıdır.

Barzani, DEAŞ'ın 3 yıl boyunca elinde tuttuğu, alınmasının üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçen Musul'a dair ise "Bölge ve dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Musul'un harabeler içinde olması hepimizi üzüyor. Hükümet, Musul'un yeniden inşası konusunda kentteki iş adamlarına destek vermeli ve kent inşa edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede kaos yaşandığını belirterek, "Yeni bir DEAŞ oluşmaya ve net şekilde görünmeye başladı." demişti.



Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, 19 Şubat'ta Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ''DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyuyoruz. Bulgularımıza göre yeni bir yer altı hareketi ortaya çıkıyor. Bu, Almanya dahil tüm dünya için yeni bir tehdit olacak." ifadelerini kullanmıştı.















