THY- Euroleague
0553 313 94 23

DEAŞ Irak'ta tarım arazilerini kasıtlı olarak tahrip etti

Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki tarım arazilerini kasıtlı olarak tahrip etmesinden dolayı binlerce çiftçi evlerine dönemiyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:41
DEAŞ Irak'ta tarım arazilerini kasıtlı olarak tahrip etti

ERBİL (AA) - Uluslararası Af Örgütü, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta insanları öldürmekle yetinmediğini, yüz binlerce ailenin geçim kaynağı olan tarım alanlarına büyük zarar verdiğini ve bunun da eve dönüşe engel teşkil ettiğini belirtti.

Af Örgütü tarafından hazırlanan "Ölüm Toprakları" başlıklı raporda, DEAŞ'ın 2014-2017 yıllarında Irak'ta tarım arazilerini nasıl tahrip edip ağaçları yaktığına dair bilgiler paylaşıldı.

Raporda, örgütün kasıtlı olarak özellikle Musul ovasının kırsal bölgelerindeki yüz binlerce çiftçinin geçim kaynağı olan tarım arazilerine ham petrol döktüğü, arazilerin sulanmasında kullanılan pompa, boru, jeneratörlerin çalındığı veya yakıldığı ifade edildi.

Musul'un bereketli tarım arazilerinin durumunun içler acısı olduğuna işaret edilen raporda ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Kriz Uzmanı Richard Pearshouse, "Irak'ın kırsal bölgelerinde meydana gelen yıkım, kent merkezlerinde olandan farksız. Ancak yaşanan çatışmalar sonucu kırsal kesimdekiler büyük oranda unutulmuş vaziyette." dedi.

Pearshouse, Irak'ın kırsal bölgelerindeki duruma ilişkin şunları kaydetti:

"DEAŞ'ın kasıtlı bir şekilde Irak'ın kırsal Sincar Dağı çevresini nasıl yıktığını araştırmalarımız sonucu ortaya çıkardık. DEAŞ, Ezidilerin yaşam alanlarıyla geçimi tarıma dayalı diğer grupların kaynaklarına ağır zarar vermiş. Bugün, yüz binlerce iç göçmen aile ve çiftçi, DEAŞ'ın ekim alanlarına verdiği ağır tahribat ve tarımın yapılamaması nedeniyle evlerine dönemiyor."

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'u yaklaşık 3 yıl kontrolünde tutmuş, Iraklı güvenlik güçleri Temmuz 2017'de kenti tamamen geri almıştı.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:41
  1. Af Örgütü
  2. deaş
  3. Irak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Asabiyseniz marul tam size göre
    3. Mısır'da petrol kuyusunda yangın
    4. Berat Albayrak: Türkiye'nin hikayesi..
    5. İYİ Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    6. Elleriniz sizi ele veriyor
    7. İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    9. Papağan balıklarının öyle ilginç bir..
    10. Zeytinburnu'ndaki inanılmaz kurtuluş..
    11. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 500..
    12. Albayrak: Bunlar sizi öldürmüyorsa..
    13. İran'da otomobil üretimi yüzde 57..
    14. İstanbul'da yangın dehşeti! Mahsur..
    15. Gebelerin neler çektiğini bir Allah..
    16. Baraj kapağı koptu! Suyun yüzde 50'si..
    17. Eline saplanan demirle hastaneye..
    18. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    19. Süper Lig ekibi Altuğ Verdi'yi unutmadı
    20. Başkale'de terör şüphelisi kıskıvrak..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak