DEAŞ Irak'ta tarım arazilerini kasıtlı olarak tahrip etti

ERBİL (AA) - Uluslararası Af Örgütü, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta insanları öldürmekle yetinmediğini, yüz binlerce ailenin geçim kaynağı olan tarım alanlarına büyük zarar verdiğini ve bunun da eve dönüşe engel teşkil ettiğini belirtti.

Af Örgütü tarafından hazırlanan "Ölüm Toprakları" başlıklı raporda, DEAŞ'ın 2014-2017 yıllarında Irak'ta tarım arazilerini nasıl tahrip edip ağaçları yaktığına dair bilgiler paylaşıldı.

Raporda, örgütün kasıtlı olarak özellikle Musul ovasının kırsal bölgelerindeki yüz binlerce çiftçinin geçim kaynağı olan tarım arazilerine ham petrol döktüğü, arazilerin sulanmasında kullanılan pompa, boru, jeneratörlerin çalındığı veya yakıldığı ifade edildi.

Musul'un bereketli tarım arazilerinin durumunun içler acısı olduğuna işaret edilen raporda ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Kriz Uzmanı Richard Pearshouse, "Irak'ın kırsal bölgelerinde meydana gelen yıkım, kent merkezlerinde olandan farksız. Ancak yaşanan çatışmalar sonucu kırsal kesimdekiler büyük oranda unutulmuş vaziyette." dedi.

Pearshouse, Irak'ın kırsal bölgelerindeki duruma ilişkin şunları kaydetti:

"DEAŞ'ın kasıtlı bir şekilde Irak'ın kırsal Sincar Dağı çevresini nasıl yıktığını araştırmalarımız sonucu ortaya çıkardık. DEAŞ, Ezidilerin yaşam alanlarıyla geçimi tarıma dayalı diğer grupların kaynaklarına ağır zarar vermiş. Bugün, yüz binlerce iç göçmen aile ve çiftçi, DEAŞ'ın ekim alanlarına verdiği ağır tahribat ve tarımın yapılamaması nedeniyle evlerine dönemiyor."

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'u yaklaşık 3 yıl kontrolünde tutmuş, Iraklı güvenlik güçleri Temmuz 2017'de kenti tamamen geri almıştı.



