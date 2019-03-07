DEAŞ, Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı düzenledi

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında, terör örgütü DEAŞ tarafından Türkmen gücü Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Salahaddin İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın, Haşdi Şabi Tuzhurmatu gücüne saldırı düzenlediğini söyledi.

Haşdi Şabi Tuzhurmatu Türkmen gücü mensuplarının Musul'daki bazı idari işlemlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda saldırıya maruz kaldıklarını aktaran Hüseyni, Mahmur ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların bir kısımının Mahmur ilçesindeki hastanelere kaldırıldığını belirten Hüseyni, saldırının ardından Irak güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

- Bölgedeki güvenlik boşluğu

Saldırının gerçekleştiği bölgede güvenlik boşluğu olduğuna dikkati çeken Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, özellikle sınır dışından gelen terörist grupların barındığı ve hüükmetin müdahale etmediği bu bölgede operasyon başlatılması gerektiğini söyledi.



Güvenlik güçlerinin bulunmadığı söz konusu bölgenin ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Salihi, askeri operasyon yapılmadığı takdirde Kerkük ve Musul kentlerinin güvenliğini etkileyecek olayların meydana gelebileceğine dikkati çekti.

- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan kınama

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Korkaklar bu gece de işbaşındaydı. Mahmur yakınlarında kurulan korkak pusunun sonucunda şehit olan Türkmen Haşdi mensuplarına Allah'tan rahmet, çok sayıdaki yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, cesurların kötülüğe karşı verdiği mücadelede Irak'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.













