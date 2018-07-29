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DEAŞ, Irak'ta elektrik santraline saldırı düzenledi

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinin güneyindeki yüksek gerilim hattı ve elektrik santraline sabotaj düzenledi. Saldırı nedeniyle 2 ilçe ile ona bağlı kasaba ve köylerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 16:58
DEAŞ, Irak'ta elektrik santraline saldırı düzenledi

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, Anadol Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hattı ile bir elektrik santraline sabotaj düzenlediğini ifade etti.

Sabotajın uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirildiğini dile getiren Kamil, bu durum sebebiyle Havice ilçesi, Zap, Abbasi kasabalarıyla onlarca köyün elektriksiz kaldığını söyledi.

Kamil, elektrik kesintisinin sadece Kerkük'te değil Salahaddin vilayetinin Dor ilçesinde de gerçekleştiğini aktardı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 16:58
  1. kerkük
  2. deaş

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