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DEAŞ Irak'ın kuzeyinde ücra ve dağlık tampon bölgede toparlanıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 12:22
DEAŞ Irak'ın kuzeyinde ücra ve dağlık tampon bölgede toparlanıyor

ANKARA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın kuzeyinde ücra ve dağlık tampon bölgede yeniden toparlandığı bildirildi.

Wall Street Journal'da Jonathan Spyer imzalı haberde, DEAŞ'ın Kuzey Irak'ta yaşam koşullarının ağır olduğu dağlık Gara bölgesinde yeniden toparlandığı, Suriye'de benzer şekilde ulaşılması zor yerlerde gruplaştığı ve terör örgütünün sonunun getirilemediği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin yetkilisi Surud Berzenci, DEAŞ üyelerinin, yöre halkı tarafından Afganistan'ın Kandahar vilayetine benzetilen ve Dicle Nehri'nin batı yakasında yer alan bölgedeki mağaralarda yaşadığını söyledi.

Berzenci, DEAŞ üyelerinin, mağaralara ulaşmak için yaya veya motosikletle geçtikleri yolda bazı köylerde destek gördüklerini ifade etti.

Bu arada Savaş Çalışmaları Enstitüsünün kısa süre önce yayımlanan raporunda, DEAŞ'ın, Diyala'da Hemrin Dağlarında, Hawija ve Selahaddin bölgelerinde, Dakuk ve Musul'un güneyinde bağlantılarını ve fiilen kontrolünü sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, Irak ve Suriye'de DEAŞ'ın üye sayısının 30 bin olduğu, Irak'tan 400 milyon dolar kaçırdığı, her iki ülkede adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp gibi terör örgütlerinin geleneksel gelir sağlama yöntemlerini devam ettirdiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:22
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