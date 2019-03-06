0553 313 94 23

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: DEAŞ, Irak-Suriye sınırında varlık gösteriyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasında küresel gelişmelerin tetikleyici rol oynadığını belirterek, başarılı askeri mücadelelere rağmen örgütün halen Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: DEAŞ, Irak-Suriye sınırında varlık gösteriyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasında küresel gelişmelerin tetikleyici rol oynadığını belirterek, başarılı askeri mücadelelere rağmen örgütün halen Irak-Suriye sınırında varlık gösterdiğini söyledi.

Salih, Süleymaniye'deki Amerikan Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Süleymaniye Forum'unda yaptığı konuşmada, Irak'taki güvenlik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak güçlerinin DEAŞ'a karşı elde ettiği zaferlerin inkar edilemez bir gerçek olduğunu ve sahada örgüte karşı askeri olarak önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Salih, "Ancak şu ana kadar DEAŞ'a karşı köklü bir temizlik yapılamadı. DEAŞ unsurları, Irak-Suriye sınırında yer yer varlık göstermeye devam ediyor." dedi.

Radikal suç örgütünün ortaya çıkmasında küresel gelişmelerin de tetikleyici olduğunu hatırlatan Salih, DEAŞ'tan kurtulmanın uzun soluklu bir mücadele olduğunu belirterek, terörün bir daha baş göstermemesi için çatışmalarda yıkılan bölgelerin yeninden imar edilmesi ve orada yaşayan insanlara iş fırsatı sunulması gerektiğinin altını çizdi.

- Irak'ta terörden sonra en önemli sorun yolsuzluk

Irak Cumhurbaşkanı, terörün yanı sıra başa çıkmaları gereken bir diğer önemli sorunun da yolsuzluk olduğuna dikkati çekerek, "Yolsuzluk devlet kurumlarının bozulmasına sebebiyet veriyor. Şiddet, sorun ve krizlerin ortadan kaldırılması için ilk önce yolsuzlukla mücadele edilmesi lazım. Eğer yolsuzlukla mücadele edebilirsek, halkına hizmet götüren başarılı bir ülke oluruz." diye konuştu.

Salih, "Irak son 40 yıldır istikrar yüzü görmedi ve dünyada böyle bir durumda olan başka bir ülke neredeyse yok." ifadelerini kullandı.

"Irak'ın durumu iyi mi? Elbette istenilen düzeyde değil" diyen Salih, şunları kaydetti:

"İnsanların büyük sorunları var ancak iyiye doğru bir gidişat söz konusu. Sahada da bu yönde iyi gelişmeler yaşanıyor. Örneğin Basra'daki Şii vatandaşlar Şii Başbakanı hizmet yoksunluğu nedeniyle eleştirebiliyor."

- Irak "İran- Körfez" hattındaki çekişmenin parçası olmak istemiyor

Son olarak İran- Körfez hattında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salih, İran ile Körfez ülkeleri arasında bir çekişme yaşandığının farkında olduklarını ve Irak olarak bu çekişmenin bir parçası olmamak için mücadele verdiklerini ifade etti.

Salih, Irak'ın ulusal çıkarlarını korumanın en doğal hakları olduğunu vurguladı.

Süleymaniye'de akademisyen, gazeteci ve Iraklı siyasetçilerin katılımıyla düzenlenen forum yarına kadar devam edecek.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
  1. Berhem Salih
  2. deaş
  3. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı türkülü mola
    1. Dündar’dan seçim çalışmalarına sazlı..
    2. FÜ’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anma..
    3. Kenya’da havalimanlarında grev
    4. Okullar Arası Yüzme Grup Birinciliği..
    5. Öğretmenlere Robotik Kodlama eğitimi..
    6. Savaş: Daha fazla gelirle daha fazla..
    7. Bir ücretsiz otopark da Yıldırım’a
    8. Bakan Albayrak: “Milletin sofrasına..
    9. Ünal Karaman: "Bulunduğumuz yeri..
    10. Sigara kullanmayan öğretmenlere..
    11. Hilmi Güler: “31 Mart ‘One Minute’nin..
    12. Sarıkamış’ta Kulüpler Arası Natürel..
    13. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    14. Teknolojiyle bağımlılıkta ailelere..
    15. Kulüpler Birliği ve La Liga arasında..
    16. Rötarlar, AB'ye "pahalıya" mal oldu
    17. Halkoyunları yarışmasına 22 farklı..
    18. Tekerlekli sandalye ile yolda kalan..
    19. Evinde uyuya kalan şahıs ekipleri..
    20. Aman dikkat! Depresyon 'geliyorum' diyor
    21. Başkan Gülsoy’dan Regaip Kandili Mesajı
    22. Ev var, ulaşmak için can atarsınız; ev..
    23. E.Yeni Malatyaspor’da futbolcular kötü..
    24. İl Müftüsü Şahin Güven: “Kandil..
    25. Ruhani: Amerika İran'ın 1979 öncesine..
    26. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    27. Oklu kirpiyi öldürenlere 19 bin 165..
    28. Cumhur İttifakı adayı Çelik..
    29. TEMA Vakfı'ndan "Ekosiyaset Belgesi"
    30. Cumhur İttifakı’ndan Serdivan’da..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!