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DEAŞ infazcısına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütünün infazcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve telefonunda ele geçirilen kafa kesme fotoğrafları sonucu tutuklanan şahıs, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
DEAŞ infazcısına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütünün infazcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve telefonunda ele geçirilen kafa kesme fotoğrafları sonucu tutuklanan şahıs, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kocaeli İl jandarma ekipleri tarafından, 11 Aralık 2017 tarihinde DEAŞ silahlı terör örgütünde eğitim veren ve esir aldıkları Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kestiği iddiasıyla Fehed El Sacır’ı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Fehed El Sacır’ın jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını, 2015-2017 yılları arasında Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye geldiğini söyledi. İfadesinin ardından sevk edildikleri adliyeye tutuklanan Sacır’ın Kocaeli 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında ise karar açıklandı.



Tutuklu yargılanan Fehed El Sacır’in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada sok kez savunma yaptı. Sacır savunmasında, suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Savunmaların ardından duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fehed El Sacır’ın üzerine atılı silahlı terör örgütü üyeliği suçunun işlendiği kanaatine vardığı belirtilerek 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
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