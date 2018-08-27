0553 313 94 23

DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve gençleri...

DEAŞ'ın geçtiğimiz hafta Çeçenistan'ın Grozni kentinde düzenlediği saldırıda gençleri ve çocukları kullandığı iddia edildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:18
DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve gençleri...

DEAŞ, 20 Ağustos tarihinde Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de Kadirov yönetimine bağlı polislere bir saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı, bir gün sonra örgüte bağlı kaynaklarca üstlenildi.

Bıçaklı, araçlı ve bombalı saldırılarda resmi kaynaklara göre ölen olmazken, DEAŞ'a bağlı kaynaklar birçok polisin öldürüldüğünü öne sürdü.

DEAŞ'a göre saldırılar toplam 5 kişi tarafından gerçekleştirildi. Hepsi Çeçen asıllı olan saldırganların biri üzerindeki patlayıcıları bir polis noktasında infilak ettirdi, ikisi araçla polisleri ezme girişiminde bulundu, diğer ikisi ise polislere bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin hepsinin öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıyı düzenleyen kişilerin görüntüleri de örgüte yakın kaynaklar tarafından paylaşıldı. Görüntülerde saldırganların onlu yaşlarda çocuk ve ergenler olduğu görülebiliyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:18
  1. deaş
  2. grozni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel ve Trump'tan kritik görüşme!
    1. Merkel ve Trump'tan kritik görüşme!
    2. Yahudi yerleşimcilerin ırkçı..
    3. DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve..
    4. Galatasaray'a kötü haber!
    5. Silivri'de korkutan yangın!
    6. Aile faciasında karar verildi! 5..
    7. Bir ton Maraş dondurmasını ücretsiz..
    8. Bakan Akar'dan terörle mücadele..
    9. Bu besinler kansızlığa iyi geliyor
    10. Suriye'de sıcak gelişme: Esed ordusu..
    11. Armudun faydaları nelerdir?
    12. O ülkede binlerce insan göç ediyor! 40..
    13. Diş ağrısı için doğal çözümler
    14. Avrupalı uzmanlar ideal uyku saatini..
    15. Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs..
    16. Macron ile Ruhani telefonda görüştü!
    17. Çöpte bulunan tarihi kupalar müzeye..
    18. Başbakanı tehdit etmişti! Cezası belli..
    19. Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar..
    20. AK Partili vekilden bedelli açıklaması!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar