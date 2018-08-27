DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve gençleri...

DEAŞ, 20 Ağustos tarihinde Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de Kadirov yönetimine bağlı polislere bir saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı, bir gün sonra örgüte bağlı kaynaklarca üstlenildi.

Bıçaklı, araçlı ve bombalı saldırılarda resmi kaynaklara göre ölen olmazken, DEAŞ'a bağlı kaynaklar birçok polisin öldürüldüğünü öne sürdü.

DEAŞ'a göre saldırılar toplam 5 kişi tarafından gerçekleştirildi. Hepsi Çeçen asıllı olan saldırganların biri üzerindeki patlayıcıları bir polis noktasında infilak ettirdi, ikisi araçla polisleri ezme girişiminde bulundu, diğer ikisi ise polislere bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin hepsinin öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıyı düzenleyen kişilerin görüntüleri de örgüte yakın kaynaklar tarafından paylaşıldı. Görüntülerde saldırganların onlu yaşlarda çocuk ve ergenler olduğu görülebiliyor.