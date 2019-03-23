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DEAŞ elindeki son toprağı da kaybetti

ABD destekli YPG/PYD’nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ’ın elinde bulunan son toprak parçası olan Suriye’nin doğu kesimindeki Baguz’u alarak DEAŞ’ı bitirdiklerini açıkladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:18
DEAŞ elindeki son toprağı da kaybetti

ABD destekli YPG/PYD’nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ’ın elinde bulunan son toprak parçası olan Suriye’nin doğu kesimindeki Baguz’u alarak DEAŞ’ı bitirdiklerini açıkladı.


Suriye Demokratik Güçleri’nin sözcüsü Mustafa Bali, Twitter’en yaptığı açıklamada DEAŞ’a karşı zafer kazandıklarını kaydetti. DEAŞ, 2014’den beri elinde bulundurduğu İngiltere büyüklüğünde bir alanda 8 milyon insan üzerinde hakimiyet sağlamıştı.


Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, DEAŞ’ın elinde bulunan son toprağın da alındığı ifade edildi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders, basına yaptığı açıklamada DEAŞ’ın yüzde yüz bitirildiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:18
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