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DEAŞ 14 köyü susuz bıraktı

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentindeki su tesisine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası 14 köy susuz kaldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:38
DEAŞ 14 köyü susuz bıraktı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde bulunan su tesislerine düzenlediği saldırılar kentteki 1 kasaba ve 14 köyü susuz bıraktı.

Irak Federal Polis Gücü bünyesinde görev yapan Mecid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'a bağlı unsurların bölgedeki yüksek gerilim hatlarından sonra bu kez de su arıtma tesislerini hedef almaya başladığını söyledi.

''Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün güneyindeki su arıtma tesislerini hedef alıyor." diyen Ahmed şunları kaydetti:

"Son bir haftada 3 su arıtma tesisinin hedef alınması sonucu kentteki 1 kasaba ve 14 köy susuz kaldı. Halihazırda bölgede yaşayan on binlerce insan su sıkıntısı yaşıyor."

"Operasyonların durması DEAŞ'ın güçlenmesine neden oldu"

Bölgenin DEAŞ'tan kurtarıldığının ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen DEAŞ tehdidinin devam ettiğini dile getiren Ahmed, ''Operasyonların durması DEAŞ'ın bölgede yeniden güçlenmesine neden oldu. Son 8 aydır bölgede operasyon yapılmaması terör örgütünün vatandaşlara hizmet veren elektrik ve su tesislerini hedef almasını kolaylaştırdı.'' dedi.

DEAŞ'ın Kerkük ile diğer kentler arasındaki yüksek gerilim hatlarına yönelik sabotajları, kentte zaman zaman 18 saati bulan elektrik kesintilerine neden olmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de örgüte bağlı uyuyan hücreler ülkedeki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:38
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