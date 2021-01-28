DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir kaç yaşında? DeAndre Yedlin nerede oynadı?
DeAndre Yedlin’ın hayatı Galatasaray’a transfer haberlerinden sonra merak edilmeye başlandı. Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Omar'ın yerine sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardı. Peki DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir? DeAndre Yedlin nerede oynadı?
Galatasaray yönetimi, Newcatle United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek DeAndre Yedlin ile anlaştı. İrfan Can Kahveci, Mostafa Mohammed derken Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı., DeAndre Yedlin, Galatasaray ile sezon sonunda imza atacak. Peki DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir?
DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir?
DeAndre Yedlin, 9 Temmuz 1993 tarihinde ABD'nin Seattle şehrinde dünyaya geldi. Aslen Letonyalı olan DeAndre Yedlin, Emerald City (2004-2006), Northwest Nationals (2006-2008), Crossfire Premier (2008-2010), Seattle Sounders (2010-2011) formaları ile profesyonel kariyeri öncesinde mücadele etmiştir. Profesyonel olarak Sounders FC Academy, Akron Zips (University of Akron), Sounders FC, Tottenham Hotspur, Sunderland, Newcastle United takımlarında forma giydi.
DeAndre Yedlin nerede oynuyor?
Sağ bek mevkisinde oynayan Deandre Yedlin, ihtiyaç halinde ise orta sahanın sağında görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan Deandre Yedlin, 1,73 boyundadır.