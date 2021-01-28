  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir kaç yaşında? DeAndre Yedlin nerede oynadı?
Biyografi

DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir kaç yaşında? DeAndre Yedlin nerede oynadı?

DeAndre Yedlin’ın hayatı Galatasaray’a transfer haberlerinden sonra merak edilmeye başlandı. Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Omar'ın yerine sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardı. Peki DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir? DeAndre Yedlin nerede oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 15:21:00 - 2021-01-28 15:22:09
DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir kaç yaşında? DeAndre Yedlin nerede oynadı?

Galatasaray yönetimi, Newcatle United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek DeAndre Yedlin ile anlaştı. İrfan Can Kahveci, Mostafa Mohammed derken Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı., DeAndre Yedlin, Galatasaray ile sezon sonunda imza atacak. Peki DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir? 

DeAndre Yedlin kimdir, nerelidir? 

DeAndre Yedlin, 9 Temmuz 1993 tarihinde ABD'nin Seattle şehrinde dünyaya geldi. Aslen Letonyalı olan DeAndre Yedlin, Emerald City (2004-2006), Northwest Nationals (2006-2008), Crossfire Premier (2008-2010), Seattle Sounders (2010-2011) formaları ile profesyonel kariyeri öncesinde mücadele etmiştir. Profesyonel olarak Sounders FC Academy, Akron Zips (University of Akron), Sounders FC, Tottenham Hotspur, Sunderland, Newcastle United takımlarında forma giydi.

DeAndre Yedlin nerede oynuyor?

Sağ bek mevkisinde oynayan Deandre Yedlin, ihtiyaç halinde ise orta sahanın sağında görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan Deandre Yedlin, 1,73 boyundadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye’de ortalık karıştı! Esed'den müttefikine operasyon
Gündem

Suriye’de ortalık karıştı! Esed'den müttefikine operasyon

Suriye'de uzun süre birlikte faaliyet gösteren Rusya, İran ve Esed rejimi güçleri arasında kriz patlak verdi. Esed rejimi, İranlı milislere ..
Biden'dan BAE'ye F-35 hançeri
Dünya

Biden'dan BAE'ye F-35 hançeri

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35'lerin de bulunduğu birçok askeri satışı askıya aldı...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yok artık' dedirten 'u' dönüşü!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yok artık' dedirten 'u' dönüşü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verdikleri için öğretmen, çiftçi gibi çeşitli meslek gruplarını hedef alan açıklamaları..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay