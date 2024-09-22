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Dünya De Rossi’nin ayrılığı sonrası tehdit edilmişti! Yollarını ayırdı: Roma CEO’su istifa etti! Ağır hezimete uğradı!
Dünya

De Rossi’nin ayrılığı sonrası tehdit edilmişti! Yollarını ayırdı: Roma CEO’su istifa etti! Ağır hezimete uğradı!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 23:10:00 -
De Rossi’nin ayrılığı sonrası tehdit edilmişti! Yollarını ayırdı: Roma CEO’su istifa etti! Ağır hezimete uğradı!

Sezona kötü başlayan ve faturasını teknik direktör Daniele De Rossi’ye kesen Roma, flaş bir istifa daha geldi.

İtalyan teknik adamın gönderilmesine tepki gösteren Romalı taraftarlar, CEO Lina Souloukou‘yu hedef aldı.

Bu kararın ardından tehditlere maruz kalan Roma CEO’su Lina Souloukou, çocuklarıyla birlikte polis koruması altına alındı.

Baskılara dayanamayan Souloukou, istifa mektubunu yönetime iletti. Roma, resmi siteden yaptığı duyuruda bu kararı doğruladı.

De Rossi ile yollarını ayıran Roma, geçtiğimiz günlerde takımın başına Ivan Juric’i getirmişti.

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