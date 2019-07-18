0553 313 94 23

De Ligt resmen Juventus’ta

İtalyan ekibi, Matthijs de Ligt’i Ajax'tan transfer ettiğini açıkladı

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:32
De Ligt resmen Juventus’ta

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt’i resmen transfer ettiğini duyurdu.

İtalya’da son 8 yıldır şampiyon olan ve yeni sezona da iddialı girmeye hazırlanan Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax ile 19 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Juventus, De Ligt için Ajax’a 5 yılda ödenmek üzere 75 milyon avro ve 10,5 milyon avro ek ödeme yapacak.

Kulüp açıklamasında, genç oyuncuyla yapılan sözleşmenin 30 Haziran 2024’e kadar geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, De Ligt’in 2016-17 sezonunda profesyonel olduğu Ajax’ta bugüne kadar 117 maçta forma giydiği, 13 gol attığı bunlardan 10’unun kafa golü olduğuna dikkat çekildi.

De Ligt, Juventus’a transferini bitirmek için önceki gün Torino’ya gelmiş, dün de sağlık kontrolünden geçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:32
  1. Ajax
  2. FC Juventus
  3. Futbol
  4. İtalya Serie A
  5. Matthijs de Ligt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fıstık bahçesinde havan mermisi bulundu
    1. Fıstık bahçesinde havan mermisi bulundu
    2. İnönü’de trafik kazası, 7 yaralı
    3. Çocukların hayalleri gerçek oldu
    4. Üniversite tercihlerine teknolojik..
    5. Şehit ve gazi çocukları JAKEM'de
    6. Hükümlünün görüşme gününün..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    8. Ciro endeksleri yüzde 14,4 arttı
    9. Glutatyon tedavisi kanseri..
    10. Alaçam cezaevi kapatıldı
    11. BB Erzurumspor Kone ile yollarını..
    12. Aliağa’da dünya standartlarında..
    13. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    14. Kadına aracın çarptığı anlar güvenlik..
    15. AK Partili Turan: "Ankara’da..
    16. İlk hacı kafilesi Diyarbakır’dan yola..
    17. Boğulan köpeğini kurtaramadı
    18. Başkan Pekyatırmacı muhtarlarla bir..
    19. İnstagram, o özelliği kaldırıyor! Yeni..
    20. 2. kattan düşen kediyi havada yakaladı
    21. Fikstür çekildi! Yayın krizinde son..
    22. Aslan Uzun, TEMSA CEO’luğuna atandı
    23. Uyuşturucu ile uçağa binmeye çalışan..
    24. Kuyumculardan hırsızlık güvenlik..
    25. Kısa vadeli dış borç, mayısta 120,4..
    26. DTO’dan Kaş çıkarması
    27. Honda yeni hibrit aracını Türkiye’de..
    28. ‘ininal Kart’ Şok Marketler’de
    29. Kontakt lens kullanımına dikkat
    30. Zonguldak'ta sağanak
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’