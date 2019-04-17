0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

DDY Bölge Müdürü Sivri’den Başkan Zeybek’e ziyaret

Devlet Demiryolları (DDY) 7.

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:01
DDY Bölge Müdürü Sivri’den Başkan Zeybek’e ziyaret

Devlet Demiryolları (DDY) 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’ ziyaret etti.


Bölge Müdür Yardımcıları Hüseyin Erçetin, Uğur Açıkgöz ve Muhammer Özdemir’in de katıldığı ziyarette Başkan Zeybek’e hayırlı olsun dileklerini ileten Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri yeni görevinde başarılar diledi.


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in vizyon projeleri arasında yer alan ve büyük önem verdiği AFRAY’ın gündeme geldiği ziyarette projenin detayları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek, konuklarıyla yakından ilgilenerek çalışmalarında başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Özhaseki’den ’zoraki evlilik’ açıklaması
    1. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı..
    2. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler..
    3. DDY Bölge Müdürü Sivri’den Başkan..
    4. İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut..
    5. Maden sahasına sedir
    6. Yaşlı kadın sulama kanalında telef..
    7. Bilecik’e robot yarışmasında iki büyük..
    8. "10 Bin Kadın Girişimci Programı"ndan..
    9. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'ye..
    11. Dünyanın en uzun barajı olan Ilısu..
    12. Sıfır Atık Projesi’nde öğrenciler..
    13. Fenerbahçe’den Başkan Ayhan’a kutlama
    14. Genç girişimciler birbirleriyle yarıştı
    15. Beyşehir’de ilçenin güvenliği masaya..
    16. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    17. Öğrenciler ‘Kariyer Günleri’nde..
    18. MEB "siber güvenlik portalı" ile..
    19. ESKAM’la 485 kişi iş sahibi oldu
    20. DPÜ’de ’Kariyerim ve geleceğim..
    21. Yok böyle namussuzluk! Uyuşturucuyu,..
    22. Muğla’da konut satışları yüzde 8,7..
    23. CRI Türk, ’En iyi tematik radyo’..
    24. İzol: “Nükleer meslek lisesi, Mersin..
    25. "Vatandaşın sepeti KDV indirimiyle..
    26. Türk firması poliüretan ihracatında..
    27. İMKON Genel Başkanı Tellioğlu:..
    28. Ülker'in yeni ürünü Yupo Challenge..
    29. Gözdeki görünmez tehlike
    30. Murzioğlu: “İlk gündem maddesi ekonomi..
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı