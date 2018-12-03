DBP'li eski yöneticilere "terör örgütü üyeliği" cezası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski DBP il ve ilçe yöneticisi 4 sanığa, 7 yıl 10 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar eski DBP il yöneticisi Mehmet Çiçek, Bozova Belediyesinin eski DBP'li encümen üyesi Bayram Aslan, eski DBP Bozova ilçe yöneticisi Mahide Kurttekin, eski DBP Viranşehir ilçe yöneticisi Mahmut Kaya ile avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanıklar, herhangi bir örgüte üye olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların ilçede DBP'li belediye başkanının döneminde gerçekleştirilen programlarda, terör örgütünü övücü konuşmalar yaptığını, terörist cenazeleri ile terör örgütü PKK lehine düzenlenen toplantı ve gösterilere katıldıklarını belirterek, yeterli deliller ışığında cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Bayram Aslan'a 7 yıl 10 ay 15 gün, Mahmut Kaya'ya 8 yıl 6 ay, Mehmet Çiçek ve Mahide Kurttekin'e ise 9'ar yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



Sanıklar, 12 Aralık 2016'da kent genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

