0553 313 94 23

DB Tarımsal Enerji, Petroleum İstanbul Fuarında

DB Tarımsal Enerji, Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum Fuarı’nda yerini aldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:19
DB Tarımsal Enerji, Petroleum İstanbul Fuarında

DB Tarımsal Enerji, Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum Fuarı’nda yerini aldı.


İki yılda bir düzenlenen ve alanının en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan "Uluslararası Petrol, LPG ve Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Petroleum 2019", bu yıl 14. kez kapılarını açtı. Fuar, sektörün önemli oyuncularını, yeni ürün ve hizmetler, benzersiz teknolojiler, yeni iş ve ticaret modelleri ile buluşturuyor.


Bu yılın teması "Akıllı Teknolojiler, Akıllı İstasyonlar" ile geleneksel ürün segmentlerinin yanı sıra; oto LNG, oto CNG, elektrikli araç şarj istasyonları, istasyon marketleri, yenilenebilir enerji çözümlerini içine alacak şekilde kapsamı genişletilen fuarın; ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri içinde önemli bir iş birliği ortamı sağlaması bekleniyor.


DB Tarımsal Enerji de, fuara katılan firmalar arasında yer aldı. DB Tarımsal Enerji ziyaretçilere, yerli-yenilenebilir enerji sektöründe ithal ikamesi oluşturan biyodizel ve ihraç pazarlarda öncelikli tercih edilir hale gelen Türk Malı Rafine (Saf) gliserin hakkında bilgiler veriyor.


Petroleum Fuarı’nın 14. kez kapılarını açtığını belirten DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, "İki yılda bir düzenlenen fuarda bu yıl DB Tarımsal Enerji olarak biz de yerimizi aldık. Sektörün tüm paydaşları ile bir araya gelerek, yerli-yenilenebilir enerji sektöründeki faaliyetlerimizi, biyodizel ve diğer katma değerli ürünümüz olan rafine gliserini anlatıyoruz" dedi.


Biyodizel sektörünün birbirine entegre projeler ile farklı sektörlere etkisini vurgulayan Selçuk Borovalı, biyodizel tesislerinin, geri dönüştürülebilir atık bitkisel yağları ve nadasa bırakılmış tarım arazilerinde ekimi yapılan enerji bitkilerini kullanarak, günlük hayatı entegre edilebilecek şekilde enerji üreten projeler olduğunun altını çizdi. Özellikle, Türkiye’de 2018 yılında akaryakıta yüzde 0,05 oranında harmanlama zorunluluğu gelmesiyle birlikte, biyodizel sektöründe yatırımların artarak devam ettiğini belirten Borovalı, fuarı sektörü doğru anlatmak adına çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi.


Petroleum Istanbul 2019’u, açık kalacağı 3 gün boyunca 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    183 aydır devam eden mevlit
    1. 183 aydır devam eden mevlit
    2. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
    3. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    4. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    5. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    6. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    7. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    8. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    9. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    10. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    11. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    12. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    13. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    14. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    15. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    16. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    17. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    18. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    19. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    20. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    21. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    22. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    23. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    24. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    25. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    26. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    27. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    28. Kayak merkezinde yol genişletme..
    29. Bu araçtan sağ çıktılar
    30. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'