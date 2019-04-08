Dayısından muhtarlığı devraldı

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde Elvan Karakaş beş muhtar adayı arasından sıyrılarak İsmetpaşa Mahallesi’nin ilk bayan muhtarı oldu.

İsmetpaşa Mahallesi’nde , Elvan Karakaş, dört erkek aday arasından sıyrılarak Muhtarlık görevini dayısı Metin Karakaş’dan devraldı. Elvan Karakaş, 389 oyla İsmetpaşaMahallesi’nin ilk bayan muhtarı oldu. Mahallede muhtarlık için yarışan diğer adaylardan Vedat Ekmekçi 217, Bilgehan Toprak 187, Metin Karakaş 135, Selahattin Karakaş da 87 oy aldılar. Elvan Karakaş’ın azaları ise iki bayan ve iki erkekten oluştu. Elvan Karakaş, mahallesine Serap Karakaş, Kenan Toprak,Safiye Bağbaşı ve Özgün Topraklı ile birlikte hizmet edecek.

İsmetpaşa Mahallesi’nin ilk bayan muhtarı olan Elvan Karakaş, muhtar seçilmesinin ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi; “Bir muhtarlık seçimini daha geride bıraktık, çok önemli bir başarı kazandık. Bu başarı kelimeler ile ifade edilemez. Önümüzde yapılması gereken çok işimiz var. Zaman içerisinde bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Şunu tüm samimiyetimle paylaşmak istiyorum. Bu seçimin galibi İsmetpaşa halkıdır. Önümüzdeki beş yıl içindeçok yol kat edeceğimize söz veriyorum. Seçim sonuçlarının başta Yenice’miz ve İsmetpaşa Mahallemiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bize destek veren tüm İsmetpaşa Mahallesi halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”