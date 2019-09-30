Dayezade Camii, Ekrem İmamoğlu izin verirse onarılacak

Dayezade Yusuf Efendi Camii ve Hamamı, kendisine uzanacak bir eli bekliyor. Tayyip Erdoğan’ın yoğun gayretleri ile 22 yıl önce çalışmalarını başlattığı tarihi Dayezade Camii’nin proje tasdik işlemlerinin tamamlandığı, İBB’nin de onay vermesi halinde kısa süre içinde inşaatına başlatılacağı bildirildi.

Çeyrek asra yaklaştı

Beyoğlu’nda yarım asra yakın harabe bir halde bulunan, minaresi yıkılan Dayezade Yusuf Efendi Camii, aslına kavuşmak için gün sayıyor. Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde düğmeye basarak Dayezade Yusuf Efendi Camii’nin ihya edilmesini istediği caminin kazı çalışması, tescil çalışması ve projelendirilmesi tam 22 sene sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan camiinin tescil işlemleri bittiği, büyükşehir tarafından projelendirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yeniden ezan sesine kavuşacak

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon kararının ardından Osmanlı emaneti Dayezade Camii’nin kısa süre içerisinde inşaatına başlanacağı bildirildi. Yenileme çalışmalarının ardından ayağa kaldırılacak caminin, aslına uygun olarak restore edileceği belirtildi. Gerekli hazırlıkların ardından düğmeye basarak süreci başlatan İBB, yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi caminin yeniden ezan sesine kavuşmasını hedefliyor.

Tek parti zulmünün eseri

Tayyip Erdoğan’ın gıpta ile baktığı Dâyezâde Camii, Beyoğlu ilçesi Çivici limanı yakınında set üstünde bulunuyor. Caminin bânisi Eminönü Yeni Cami’nin bâniyesi Hatice Turhan Sultan’ın kardeşi Yusuf Ağa’dır. Vakfiyesinin tarihi ise, 1648 senesidir. 1770 yılında çıkan yangında tamamı yanan, Sultan I. Abdülhamit Han döneminde yeniden yaptırılan tarihi cami, bu sefer de tek parti zulmünden nasibini aldı. Kârgir duvarlı, dikdörtgen yapılı, ahşap çatılı ve arka tarafı fevkânî olan cami, CHP’nin iktidarı döneminde kadro harici bırakıldığından zamanla harabeye dönüştü.