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Dayezade Camii, Ekrem İmamoğlu izin verirse onarılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin izin vermesi halinde proje tasdik işlemleri tamamlanan tarihi Dayezade Camii ihya edilecek. 1770 yılında çıkan yangında tamamı yanan ve Sultan I. Abdülhamit Han döneminde yeniden yaptırılan tarihi cami, tek parti döneminde CHP’nin politikalarından nasibini alarak, bakımsızlıktan harabeye dönmüştü.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
Dayezade Camii, Ekrem İmamoğlu izin verirse onarılacak

Dayezade Yusuf Efendi Camii ve Hamamı, kendisine uzanacak bir eli bekliyor. Tayyip Erdoğan’ın yoğun gayretleri ile 22 yıl önce çalışmalarını başlattığı tarihi Dayezade Camii’nin proje tasdik işlemlerinin tamamlandığı, İBB’nin de onay vermesi halinde kısa süre içinde inşaatına başlatılacağı bildirildi.

Çeyrek asra yaklaştı

Beyoğlu’nda yarım asra yakın harabe bir halde bulunan, minaresi yıkılan Dayezade Yusuf Efendi Camii, aslına kavuşmak için gün sayıyor. Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde düğmeye basarak Dayezade Yusuf Efendi Camii’nin ihya edilmesini istediği caminin kazı çalışması, tescil çalışması ve projelendirilmesi tam 22 sene sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan camiinin tescil işlemleri bittiği, büyükşehir tarafından projelendirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yeniden ezan sesine kavuşacak

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon kararının ardından Osmanlı emaneti Dayezade Camii’nin kısa süre içerisinde inşaatına başlanacağı bildirildi. Yenileme çalışmalarının ardından ayağa kaldırılacak caminin, aslına uygun olarak restore edileceği belirtildi. Gerekli hazırlıkların ardından düğmeye basarak süreci başlatan İBB, yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi caminin yeniden ezan sesine kavuşmasını hedefliyor.

Tek parti zulmünün eseri

Tayyip Erdoğan’ın gıpta ile baktığı Dâyezâde Camii, Beyoğlu ilçesi Çivici limanı yakınında set üstünde bulunuyor. Caminin bânisi Eminönü Yeni Cami’nin bâniyesi Hatice Turhan Sultan’ın kardeşi Yusuf Ağa’dır. Vakfiyesinin tarihi ise, 1648 senesidir. 1770 yılında çıkan yangında tamamı yanan, Sultan I. Abdülhamit Han döneminde yeniden yaptırılan tarihi cami, bu sefer de tek parti zulmünden nasibini aldı. Kârgir duvarlı, dikdörtgen yapılı, ahşap çatılı ve arka tarafı fevkânî olan cami, CHP’nin iktidarı döneminde kadro harici bırakıldığından zamanla harabeye dönüştü.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
  1. Dayezade Yusuf Efendi Camii
  2. Dayezade Yusuf Efendi Camii ve Hamamı
  3. Tayyip Erdoğan
  4. Dayezade Camii
  5. İBB
  6. Beyoğlu
  7. Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi
  8. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  10. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  11. Osmanlı emaneti Dayezade Camii
  12. ezan
  13. Çivici limanı
  14. Eminönü Yeni Cami
  15. Hatice Turhan Sultan
  16. Hatice Turhan Sultan’ın kardeşi Yusuf Ağa
  17. Sultan I. Abdülhamit Han
  18. CHP
  19. tek parti zulmü
  20. Kârgir duvar

YORUM YAZ

  • rasimrasim4 dk önce
    25 yıldır yenimi bitmiş komik olmayın
  • BekirBekir9 dk önce
    Birakin algi operasyonunu, istanbulun daha önemli isleri var su an daha haberiniz olmadiysa deprem magdurlari var camiden önce onlarin ihtiyaclari saglanmasi gerekiyor.
  • lütfilütfi12 dk önce
    25 yıldır istanbul"u kim yönetiyor.Neden yapılmadı.
  • AbdullahAbdullah14 dk önce
    20 yıldır onarmayanlar hesap versin önce.

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