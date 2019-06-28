Dayakçı muhtardan "komplo" savunması

Adana’da dere yatağındaki göletin kendisine ait olduğunu öne sürerek, tarlasını sulamak isteyen çiftçiye saldıran muhtar, ere yatağını genişletmek için yaklaşık 2 bin lira para harcadığını gölette biriken suyun kendine ait olduğunu söyledi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde 23 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Uzun yıllardır tarlasını ve bahçesini yol kenarında bulunan dere yatağından çektiği su ile sulayan Savaş Özmen, mahallenin muhtarı Mustafa Kaltar’ın saldırısına uğradı. Yaklaşık 2 yıl önce dere yatağını iş makinesiyle genişleten Kaltar’ın, dere yatağının kendine ait olduğunu iddia ederek, kimseye kullandırmadığı öne sürüldü. Olay günü dere yatağına gelen Kaltar, Özmen’e küfürler ederek saldırıda bulundu. Özmen bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

"Muhtar yokken mahalleli suyu paylaşıyordu"

Tarlasını sulamak için geldiği dere yatağında muhtar Kaltar’ın saldırısına uğradığını belirten Özmen, dere yatağının bir şahsa ait olmadığını, mahallelinin kullanabileceğini söyledi. Söz konusu dere yatağından çektiği suyla tarlasını suladığını kaydeden Özmen, “Muhtar yokken, buradaki suyu herkes paylaşıyordu ancak son 2 yılda muhtarla seçimlerden dolayı ters düştük. Ben ekim yapmaya kalktığımda bana karşı çıktı. Geçtiğimiz yıl da aynı konudan dolayı tartışma yaşamıştık" diye konuştu.

Muhtar hakkında şikayetçi oldu

Muhtar Kaltar’ın sulama yaptığı taktirde kendisini vurmakla tehdit ettiğini öne süren Özmen, “Dere yatağına gelerek tarlayı sulamamamı söyledi. Ben de karşı çıkınca saldırmaya başladı. Muhtarın saldırılarına karşılık vermedim ve savcılık ile karakola giderek şikayetçi oldum” dedi.

Muhtar, dere yatağının yeğenine ait olduğunu öne sürdü

Şambayadı Mahalle Muhtarı Mustafa Kaltar ise dere yatağının yeğeninin tapulu arazisi içerisinde olduğunu belirterek, “Pazar günü tarlamı sulamak için dere yatağına geldim. Savaş da kendi arazisinde duruyordu. Dere yatağındaki suyun kendisine de bana da yetmeyeceğini, burayı para harcayarak genişlettiğimi söyledim. O da tarlasını sulamak için dere yatağını kullanacağı konusunda diretti. Babasını çağırmasını söyleyip otomobilime doğru yöneldiğimde bana ağır küfürler etti” ifadelerini kullandı.

“Kendisinin küfrettiği kısımları görüntüden çıkartmış”

Kendisine küfredilince sinirlendiğini ve Özmen’in üzerine yürüdüğünü dile getiren Kaltar, kendisine komplo kurulduğunu söyledi. Kaltar, “Bana küfredince çok öfkelendim ve elimdeki sopayı ona doğru fırlattım. Sopa traktöre denk geldi. Gitmek isteyince engel oldum. O da elindeki cep telefonuyla kendi küfrettiği kısımları kesmiş, benim sinirli olduğum kısımları vermiş” dedi.