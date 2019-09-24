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Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki yeni parti anketi! AK Parti, HDP ve MHP...

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarını başlayacağını duyuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklar, yeni partinin anketlerdeki konumuna dair konuştu.

24 Eylül 2019 Salı 12:49
Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki yeni parti anketi! AK Parti, HDP ve MHP...

AK Parti'den istifa etmesinin ardından yeni parti çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynaklar, kurulacak partinin oy durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklar, “Biz en çok AK Parti’den daha sonra HDP’den daha sonra MHP’den oy alıyoruz. Bu üç yerden çok oy alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Masadaki anketin rakamları...

Davutoğlu’na yakın bir yetkili, kurulacak partiye ilişkin gerçekleştirilen anketlere ilişkin de konuştu.

Kendilerinin dışında anket firmalarının yaptırdığı anketlere göre yüzde 8'in üzerinde oy alacaklarını savunan yetkili, “Bizim masamızda bizim dışımızda anket firmalarının yaptırdığı anketler var. Yüzde 8’in üzerinde oy gözüküyoruz. Yüzde 8.3 gözüküyoruz. Ama bizim aldığımız bir duyum Külliye’nin yaptırdığı anketlerde bize yüzde 5.5-6.5 gibi oy vermişler. Bu dışarıya sızan böyleyse daha farklıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:49
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