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Davutoğlu'nun istifası sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa etmesine ilişkin AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, "Vatandaşın, milletin çizdiği yolun haricinde yola sapanlar her yerden istifa edebilirler" dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:25
Davutoğlu'nun istifası sonrası AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti MYK'dan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve daha sonra partiden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ilk tepki AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'den geldi. Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Özel, Davutoğlu'nun istifasına ilişkin, "İstifa etmiş olabilir, kendi siyasi takdiridir, herkes yolunu siyasette kendisi çizer, toplumun çizdiği yol daha önemli, vatandaşın, milletin çizdiği yolun haricinde yola sapanlar her yerden istifa edebilirler. Kendi takdiridir" dedi.

"İstifaların devamı gelmez"

İstifaların devamının gelip gelmeyeceğine ilişkin Özel, "Çok geniş bir şey olmaz, çok dar bir çerçevede kalır" yorumunu yaptı.

Alpay Özalan: Davutoğlu kovulduktan 1 hafta sonra istifa ediyorum dedi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da, bugün partisinden istifa eden eski Başbakan ve eski genel başkan Ahmet Davutoğlu'nu Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla eleştirdi. Özalan, "AK Parti'den kovulan Ahmet Davutoğlu, kovulduktan 1 hafta sonra "istifa ediyorum " dedi. Fıkra bu kadar." tweetini paylaştı.

2 eski milletvekili peş peşe istifa etti

Eski AK Parti Milletvekilleri İbrahim Turhan veFeramuz Üstün kişisel Twitter hesabından yaptıkları açıklamalar ile istifa ettikleri açıklamışlardı.

Davutoğlu basın toplantısıyla istifa etmişti

AK Parti'nin ihracını istediği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti. Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı. "AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" diyen Davutoğlu yeni bir siyasi yola çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:25
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