Davutoğlu'nun eski danışmanından yeni parti sinyali!

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun basın danışmanlığı görevini üstlenen Osman Sert, kişisel Twitter hesabında "Herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor. Bizi bu bilinç kurtarır” paylaşımında bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre basın danışmanlığını yapan Osman Sert, kişisel Twitter hesabında bazı açıklamalarda bulundu.

"Bir bilinç yeşeriyor"

Sert, "Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı; herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor" dedi.

Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yerel seçim sonrası yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti.