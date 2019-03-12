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Davutoğlu'nun eski danışmanından yeni parti sinyali!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre danışmanlığını yapan Osman Sert, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

12 Mart 2019 Salı 14:13
Davutoğlu'nun eski danışmanından yeni parti sinyali!

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun basın danışmanlığı görevini üstlenen Osman Sert, kişisel Twitter hesabında "Herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor. Bizi bu bilinç kurtarır” paylaşımında bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre basın danışmanlığını yapan Osman Sert, kişisel Twitter hesabında bazı açıklamalarda bulundu.

"Bir bilinç yeşeriyor"

Sert, "Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı; herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor" dedi.

Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yerel seçim sonrası yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:13
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Osman Sert

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 22 dk önce
    Bu Partinin Adı Ne Olacak?Fırsatçılar Partisi mi?Gerçekten Dostsalar AK Partinin Yanlışları Varsa Dostça Uyaramazlarmıydı?Tabi Amaç Başka Olunca?
  • HaticeHatice22 dk önce
    Ahmet davutoglu bir akademisyen siyasetci degil bundan once ak partide basbakanlik gorevi disisleri baskanligi verildi ama maalesef basarili olamadi parti kurup siyasete girerse kendisine yazik eder
  • hythyt35 dk önce
    bekiyoeuz inş yeni partiyi.

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