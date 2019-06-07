Davutoğlu'nun danışmanı tarih verdi! Abdullah Gül ve Ali Babacan harekete geçiyor

Yeni parti kuracakları iddia edilen Gül ve Babacan'la ilgili haberler dış basınında da yer bulmaya başladı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracakları iddia edilen yeni parti için sonbaharda harekete geçeceklerini ifade etti.

Yeni parti kuracakları iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski ekonomi Bakanı Ali Babacan’la ilgili haberler dünya gündeminde de yer bulmaya başladı. The Economist'te yer alan makalesinde, Gül ve Babacan’ın sonbaharda harekete geçeceği belirtildi.

Ayrıca aynı makalede açıklamalarına yer verilen Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, Gül ve Babacan’ın yeni parti için bu yılın başında hazır olduğunu ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasını bekleme kararı aldıklarını söyledi. Mahçupyan, “Sonbaharda harekete geçecekler” ifadelerini kullandı.