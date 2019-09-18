Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonra AK Parti'den 40 isim daha istifa etti İhraç süreci ile karşı karşıya gelince AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından istifalar gelmeye devam ediyor.

Sezai Erhan yeniakit Kamuoyunun gözü kulağı AK Parti'den olaylı bir şekilde ayrılıp yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarında. MYK'da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak daha sonra istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve ekibindeki üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AK Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Eski milletvekillerinden istifa edenler Bu istifalardan sonra eski vekillerde Davutoğlu'na destek vererek ayrıldı. Mehmet Ali Pulcu ve Durmuş Ali Sarıkaya( İstanbul), Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Çoşkun Çakır(Tokat), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) istifalarını açıkladılar. E-devlet üzerinden istifa edenler E-devlet üzerinden istifasını yapan yöneticilerden bazıları şöyle: Fırat Özkan( Muş Hasköy eski ilçe başkanı), Emin Özden(eski Avsallar belde belediye başkanı), Yavuz Değirmenci( İstanbul eski İl yönetim kurulu üyesi), Aydın Altaç (Diyarbakır eski il başkanı), Seyfettin Bilen-Abdurrahman Dimez (Adıyaman eski il başkanı), Namık Ergün (Muş eski il başkanı), Ahmed Akçay (Tekirdağ eski il başkanı), Diyaettin Uçar (Batman eski il başkanı), Kemal Atmaca (Ağrı eski il başkanı), Dalyan Karadaş (Diyarbakır Büyükşehir adayı), Cihan Öztunç (İstanbul eski il başkan yardımcısı), Enver Sedat Çakıroğlu (Ümraniye eski ilçe başkanı), Abdulkadir Santur( Tunceli Gençlik Kolları eski yönetim kurulu üyesi), Metin Çavdır(Esenyurt Kurucular Kurulu üyesi), Hüseyin Gürsoy(Sakarya İl yönetim kurulu üyesi), Rumi Bekiroğlu(Çorum eski İl başkanı), Aynur Algül(AK Parti eski Kadın Kolları MKYK üyesi), Recep Nişancı(Tekirdağ eski İl başkan yardımcısı), Müfit Cengiz(Şişli Kurucu Teşkilat Başkanı), Vedat Altay-Hasan Kalaycı(Esenyurt eski Gençlik Kolları yardımcısı), Abdullah Yeşil(AK Parti Şanlıurfa kurucu üyesi), Ali İhsan Dilmen(Nazilli ilçe teşkilatı kurucu üyesi), Ender Serbes(Sakarya Milletvekili aday adayı),İslam Meral(Erzurum Milletvekili aday adayı), Timuçin Oğuz(İstanbul 2.Bölge eski SKM Başkanı)

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