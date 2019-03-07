Ahmet Davutoğlu'ndan Regaib Kandili mesajı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, üç ayların müjdeleyicisi Regaib Kandili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.07 Mart 2019 Perşembe 21:16
31 Mart seçimleri öncesi yeni parti kurcağı iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Regaib Kandili için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Davutoğlu'nun mesajı şu şekilde:
Mübarek üç ayların müjdecisi Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, ülkemiz ve bütün İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.
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