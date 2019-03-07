Ahmet Davutoğlu'ndan Regaib Kandili mesajı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, üç ayların müjdeleyicisi Regaib Kandili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

31 Mart seçimleri öncesi yeni parti kurcağı iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Regaib Kandili için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Davutoğlu'nun mesajı şu şekilde: Mübarek üç ayların müjdecisi Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, ülkemiz ve bütün İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.

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