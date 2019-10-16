Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde dikkat çeken mesaj

Ahmet Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın 8. gününde sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni parti hazırlıklarını ekibiyle sürdüren Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir haftasını dolduran Barış Pınarı Harekatı’nın 8. gününde Twitter hesabından yeni bir mesaj yayınladı. Davutoğlu paylaşımında, "Tüm dış güçler çıkarı bittiğinde gider ancak biz yan yana yaşamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Tehdidin bertaraf edilmesini umuyorum"

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan asker ve sivillere rahmet dileyen Davutoğlu, "Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerinin karşılanması için başlattığı operasyonla terör tehdidinin bertaraf edilmesini umuyorum." dedi.

"Dış güçler gittiğinde..."

Paylaşımında, "Ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir." diyen Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda Türkiye’nin endişelerine kulak tıkayıp diğer yanda haklı adımlarına karşı çıkmayı anlamak mümkün değildir. Operasyon kısa ve uzun vadede coğrafyamızdaki kardeş halkların hukukuna zarar vermemelidir. Tüm dış güçler çıkarı bittiğinde gider ancak biz yan yana yaşamaya devam edeceğiz."