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Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul kararına ilişkin açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

07 Mayıs 2019 Salı 21:26
Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul kararına ilişkin açıklama

Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararına sosyal medya medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir." dedi. 

 Davutoğlu, "Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur." diye konuştu. 

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır. Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir.Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir.  Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır."

 

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:26
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. YSK

YORUM YAZ

  • BenceBence30 dk önce
    global emperyalist teröristlere selami ciktiniz. Biz takmayiz filistinlileri katledin suriyeyi kan gölüne cevirmeye devam edin dedininz yani. Sisi den farkiniz ne ulan sizin.
  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM30 dk önce
    Bunların açıklamaları tarihte ll. 31 Mart vakası olarak anılacaktır. Açıkça hırsızlığı görmemek umursamamak çalanın yanına kar kalma politikası çizip YSK YI hukuksuzca karar vermeye ittiler. YSK nın hatası baştan tavrını koymaması oldu. Bunlar nasıl devlet adamı ve akademisyen? Adamlar resmen hırsızlık mırsızlık mazbata verilmiş kabul edeceksiniz diyorlar. Bunu diyenler ise bir zamanlar milletin sevdiği insanlar
  • isa keskinisa keskin30 dk önce
    Tam aksine YSK nin karı Türk demokrasisinin onurunu kurtarmıştır. Onursuzluk oy hırsızlığı yapanlara ait olsa gerek.
  • İbrahim akİbrahim ak33 dk önce
    Ysk nin kararı turnusol kağıdı oldu kimin ne olduğu ortaya çıktı
  • MuhammedMuhammed33 dk önce
    Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.Maide 8Seçimi İmamoğlu kazandı hakkının yenilmesine vesayet oluşturulmasına razı olamayız
  • NurNur36 dk önce
    Ahlak dedinizde chpnin yaptığı ahlaksızlığa deyinmediniz bayım veya bazı siyasilerinoldukça ahlaksız ve adaletsiz Allahtan korkmaz kuldan utanmaz tavırlarıdan söz etmediniz .Evet türkiye iki taraf var bir tarafta vatan hainleri islam düşmanlarıtakkiyeciler tarafta vatanını dinini seven ülkesine cumhurbaşkanına ümmete sahip çıkan Allah doğrunun yanında Allah adaletin yanında Allah dönekleri nankörleri menfaatçileri sevmez bayım
  • İlhan özçelikİlhan özçelik36 dk önce
    Ona yakışan reisin yanında dimdik durmaktı hırsına yenildi..kendine yazk etti....beceremedi....
  • HalilHalil37 dk önce
    Siz ikinize ve yancılarınıza yol veren iyi yapmış, bunu bir kere daha anlıyoruz...
  • MUAZ MUAZ 38 dk önce
    Siz ( Abdullah Gül, Sen ve Ali Babacan ) bu davanın hainlerisiniz... Ağız birliği etmiş konuşuyorsunuz. Belli ki sizi de siyasette. Bakalım halk nazarında bir itibarınız var mı?
  • RaciunRaciun38 dk önce
    Her tūrlū ilmi okumuşun amma.ilmi kuran ve IHLyi dostuluğu okumamìşin.bu abdul gūl ve babacsn icinde gecerlo.bence hemen bunlari okuyun.dönūş allahadiir.
  • SahinSahin39 dk önce
    Bu millet sen ve gülün kahpeliğini hic unutmayacak.sizki bütün herseyinizi hırsınıza satıp sizi mevki sahibi olmaniza vesile olan erdogani her seferinde sirtindan vurdunuz.Allah hakettiginizi hem bu dünyada hemde ahirette versin.siz evin bodrumunda yasayan fareler gibisiniz
  • BatıleziciBatılezici39 dk önce
    Yazıklar olsun... Seçim sonucuyla Ak Partinin zarar gördüğünü düşünüp, seçimin iptaliyle de mirasına konma ümidin tükendi diye mi rahatsız oldun?
  • ataata39 dk önce
    baya ahlaklısın sen...
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer41 dk önce
    Zırvala..Ahmet..zırvala..Abdullah..Gül..de..senin..gibi..CHP..ağzıyla..konuştu..Yani..İki..çıplak..bir..hamama..yakıştınız..Be..kardeşim..Sandık..kurulularında..fetö..izi..var..şerefsizlik..var..bunları..niye..gündeme..getirmiyorsun..Tüh..yüzünüze..fırıldaklar..
  • FatihFatih43 dk önce
    Tövbe estağfurullah
  • Serdar ÇapanoğluSerdar Çapanoğlu44 dk önce
    Davidoğlu neden evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıkları açıklamıyor? Açıklasa da bize de anlatmaya çaba sarf etse.
  • ......46 dk önce
    vay lolipopa bak sen. demek yedek tim sen ve awradinin etegine siginip intifada yapan a. gül.

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