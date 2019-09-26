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Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2019 Perşembe 19:28
Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı 5.8 olarak açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Daha şiddetli bir deprem ihtimali büyük bir afet olmanın yanında milli güvenlik meselesi olarak görülmeli ve gerekli önlemler gecikmeden alınmalı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 19:28
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Afet ve Acil Durum Yönetimi

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  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ51 sn önce
    HALA KENDİNİ BAŞBAKAN SANIYOR! DEVLETİN YETERİNCE YETKİLİSİ VAR! SEN ÖNCE MİLLETİN MERAK ETTİĞİ KONULARDAN! DEVLETİMİZİN EN ÖNEMLİ MESELESİ EN BÜYÜK BAŞ BELASI FETÖ KONUSUNDA KONUŞ!! DAHA FGÜLEN TERÖRİST BAŞI DİYEMEDİN

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