Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul depremi açıklaması
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.26 Eylül 2019 Perşembe 19:28
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı 5.8 olarak açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:
İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Daha şiddetli bir deprem ihtimali büyük bir afet olmanın yanında milli güvenlik meselesi olarak görülmeli ve gerekli önlemler gecikmeden alınmalı.
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