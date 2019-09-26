Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul depremi açıklaması İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı 5.8 olarak açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi: İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha şiddetli bir deprem ihtimali büyük bir afet olmanın yanında milli güvenlik meselesi olarak görülmeli ve gerekli önlemler gecikmeden alınmalı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.